一個是被說「頭殼壞去」也要走指揮的師大高材生，另一個是國際大獎得主的新生代指揮，翁建民和鮑恆毅，這兩位相差16歲的「合唱兄弟檔」，在音樂的世界相逢，近期攜手指揮同場音樂會，翁建民特別挑了一首韋塔克的〈去吧，可愛的玫瑰〉，他表示，這首曲子是他碩士論文的主題，「同時我也想要和恆毅互勉，保持對音樂的熱情，記得自己的初心是什麼。」

翁建民現為台北愛樂青年合唱團常任指揮，他表示，從小在教會成長，跟著父母親一起在教會合唱團唱詩歌長大，現活躍的次女高音翁若珮是他的妹妹，但兄妹倆的教育過程不太一樣，哥哥讀了師大地球科學系，妹妹則是讀了北藝大音樂系，以及到美國留學，畢業於琵琶第音樂院。

翁建民表示，「每個愛音樂的人，都有不同的歷練，我在台灣有很多帶合唱團的經驗，這是寶貴的累積。」翁建民出生於1975年，就讀師範大學，原本可以當老師，但難以忘懷音樂的他，大學畢業後報考輔仁大學音樂研究所，專攻合唱指揮，不管別人怎麼說他放棄當老師很可惜，但他樂在音樂的世界裡。

除了指揮，翁健民也特別喜歡唱歌，他表示，人聲的魅力在於，「即使音準不夠，仍是比演奏得不好的樂器來得動人，即使是兩個樂器演奏一個和聲，但物體產生出來的聲響，和人類發出來的聲響，就是不一樣。」

鮑恆毅和翁建民認識得很早，最初是在一個音樂營隊，當時鮑恆毅是學員，翁建民是帶隊的老師，如今兩人要指揮同場音樂會，緣分十分奇妙。

鮑恆毅來自澎湖，他出生於1991年，曾拿下波蘭弗羅茨瓦夫合唱指揮大賽首獎，畢業於台北教育大學音樂系聲樂組，現在奧地利維也納國立音樂暨表演藝術大學攻讀管弦樂指揮與合唱碩士。

鮑恆毅表示，他從小自然而然地被音樂吸引，「小時候還一定要聽史麥塔納〈我的祖國〉才會睡著，高中還曾經組團，有過星夢，也創了馬公高中的吉他社，後來發現自己不會跳舞，所以放下當明星的夢想，專注在音樂世界裡。」

鮑恆毅表示，他也曾經因為升學而就讀普通高中，但愛音樂的他，在升大學階段，非常努力地要考上音樂系，後來也如願完成，近年在維也納求學，也會去教會唱歌，能快速地接觸不同曲目。

這次音樂會，鮑恆毅特別選了自詩人向陽詩作譜寫的樂曲，一首是黃立綺譜寫的〈世界的恬靜落來的時〉，另一首是黃俊達譜寫的〈告別〉，〈告別〉是世界首演。

鮑恆毅表示，〈告別〉詩作是向陽在2020年疫情期間所寫，「內容談論要告別人間苦難，希望能帶給這個世界陽光、正向的力量，並且展望未來。」鮑恆毅表示，黃俊達的作曲是依照詩作的顏色譜曲，「他很能抓住詩人的語韻，演唱時可快速進到音樂裡。」演出將於5月11日，在台北國家音樂廳登場。

(中時 )