運8遠干機。（國防部提供）
運8遠干機。（國防部提供）

空軍今發布共機動態，共軍1架運-8遠干機，1架運-8技偵機，進我我西南防空識別（ADIZ），空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。

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(中時 )

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