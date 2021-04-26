今2架共機侵擾我西南空域 空軍廣播驅離 20:062021/04/26 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 共機進入我西南防空識別區示意圖。（空軍提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 運8遠干機。（國防部提供） 空軍今發布共機動態，共軍1架運-8遠干機，1架運-8技偵機，進我我西南防空識別（ADIZ），空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。 新竹縣消防局無人機 開創科技救災新視野 新北市土地市場旺 第一季成交筆數成長近2成 新莊、三重成熱區 (中時 ) #空軍 #架運 #2架 #共機 #侵擾 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 機師確診再加2人 累計9機師染疫 14:302021/04/26 生活 罷免陳柏惟最新連署進度曝光 羅智強疾呼：只差最後一哩路 08:322021/04/26 政治 華航67名機師今至桃醫施打疫苗 明起改在華航園區「採、抽、打」 16:592021/04/26 生活 桃醫連3天協助採檢 華航機組員今搭遊覽車接種疫苗 12:052021/04/26 生活 機師染疫擴大 華航加速機組員施打疫苗 19:232021/04/26 財經 華航疫情棘手！2機師確診感染源可能不只一處 13:332021/04/26 健康 聯發科創新天價1090元 市值壓過鴻海登台股第2 10:372021/04/26 財經 疫情再掀桌機熱 04:102021/04/26 時尚消費 高雄女載2獨子中橫輕生 3人手機無法解鎖家屬崩潰難接受 08:152021/04/26 社會 福特號戰鬥系統通過測試 具備自我防衛能力 19:462021/04/26 軍事 俄媒稱 俄電戰武器成功干擾美國RQ-4全球鷹 17:562021/04/26 軍事 政治熱門新聞 2024總統大選台灣人最看好誰？最新民調出爐 - 政治 盧秀燕民調創新高 蔡正元：台中歷任市長無人出其右 - 政治 林佳龍復出選台中市長？對決盧秀燕 最新支持度民調曝光 - 政治 看到謝長廷一舉動 女戰神爆氣轟4字 - 政治 蘇貞昌下台時間近了？吳子嘉預測：2022民進黨大敗 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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