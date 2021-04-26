謝長廷再發文硬拗台排核廢水 鄭麗文轟：根本台奸！

民進黨籍駐日代表謝長廷，日前針對日本政府拍板排放核汙水一事多次出聲護航，引起在野國民黨砲轟，痛批謝長廷根本站在日本立場講話。國民黨團要求外交部立刻召回謝長廷，並於周四到立法院接受質詢。藍委鄭麗文直言，「謝長廷放假消息，含血噴人，駐日代表的發言就代表蔡英文總統，蔡英文總統都不用表態嗎？可以假裝沒看見？『喪權辱國』到如此地步，還能讓他繼續待在日本嗎？」。

國民黨立院黨團今(26)日召開記者會，黨團書記長鄭麗文痛批謝長廷身為台灣政府的官，卻頻頻「貶台挺日」，為日護航。(圖/翻攝自中時新聞網YouTube)

鄭麗文26日晚間於臉書發文，痛批謝長廷「媚日賣台」成這個樣子，蔡英文總統竟然束手無策，為了派系分贓、為了派系平衡，難道作賤台灣也在所不惜嗎？

對於謝長廷昔稱，台電核一核二電廠也非法排放核廢水入海，也引述日本政府稱核廢水稀釋後可以喝的說法。鄭麗文質疑「如果台電真的犯下如此嚴重的罪行，為何全世界都不知道? 只有謝長廷知道？」。鄭麗文續指，在藍營向警察單位舉發謝長廷發布假消息的隔天，謝長廷一邊大聲說願意承擔法律責任，一邊開始「刪改臉書內容」，臉書原文中「其實我們的核一核二廠過去也曾有發生『儲存燃料棒水池的廢水未處理就排放入海』，引發秘雕魚的爭議」，「儲存燃料棒水池的廢水未處理就排放入海」改成「疑似含輻射物質之核廢水排放入海」。

鄭麗文痛批，謝長廷為什麼要刪？說錯就要道歉，敢講就要負責，謝長廷現在在怕什麼？

最後，鄭麗文痛心表示，從行政院高官到駐日代表，每天都在放假消息，一下污衊優良牛肉麵店家使用萊劑；一下污衊台灣排放核污染水入海，全部都在破壞中華民國商譽及名譽，政府花大錢養這種高官，一天到晚扯中華民國後腿，難道這些人都不用送法辦嗎？駐日代表的發言就代蔡英文總統，蔡英文總統都不用表態嗎？可以假裝沒看見？喪權辱國到如此地步，還能讓他繼續待在日本嗎？

駐日代表謝長廷放假消息，#含血噴人​ 拿中華民國的國譽陪葬，幫日本擦屁股! 如果這不是台奸，什麼才是台奸？ 駐日代表謝長廷稱， 台電核一核二電廠也非法排放核廢水入海， 如果台電真的犯下如此嚴重的罪行， 為何全世界都不知道?... 由鄭麗文發佈於 2021年4月25日 星期日

(中時新聞網)