《薄荷糖》劇照。（甲上提供）

奉俊昊執導韓片《寄生上流》勇奪去年奧斯卡「最佳影片」等4項大獎，而今年韓裔美籍導演鄭李爍也憑藉《夢想之地》入圍奧斯卡「最佳影片」和「最佳導演」，見證韓國導演的堅強實力。在此之前，李滄東、洪尚秀、金基德和朴贊郁等名導都是將韓國電影推向國際的幕後功臣。

近日由知名電影網站《Korean Screen》舉辦的「韓國影史最佳電影 Top 100」召集全球 28 個國家多達 158 位專業影評人票選，其中名導李滄東的《薄荷糖》、《生命之詩》和《燃燒烈愛》擠進榜單前10名，《燃燒烈愛》更擊敗《寄生上流》、《下女的誘惑》勇奪冠軍寶座，足見他在國際影壇的不朽地位。

韓國大導演李滄東過去以作家身分出名，跨足電影圈更打造出屬於自己的特殊風格，雖作品數量少卻部部驚人，執導處女作《綠魚》在韓國3大影視獎項中的青龍獎與大鐘獎屢屢獲獎，其後電影《薄荷糖》更成為法國坎城影展「導演雙週」入選影片。接著《綠洲》、《密陽》與《生命之詩》分別橫掃威尼斯影展、坎城影展，2018年的《燃燒烈愛》更獲得全球逾200項大獎提名，更刷新坎城影展刊物《銀幕》紀錄獲得3.8分（滿分4分）史上最高分評價。

李滄東表示過去身為作家沒有辦法多與讀者交流溝通，這是他轉變成導演的契機，「我希望自己的電影可以像糖果一樣被觀眾喜歡，讓他們有所感觸，但不會被吃掉後就消失不見。」而他的經典之作《薄荷糖》將在下月14日以4K修復版本在台灣上映，故事以倒敘手法讓觀眾順著主角的生命軌跡，慢慢堆疊出他厚重複雜的人生，平實的故事中卻帶著烈酒般的強烈後勁，讓全球影迷為之驚艷，甚至獲英國《衛報》評為「20大韓國經典電影」。

(中時 )