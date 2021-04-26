立委楊瓊瓔26日與立法院衛環委員會召委陳玉珍，會同衛福部長陳時中會勘豐原醫院后里分院預定地。（陳淑娥攝）

衛福部豐原醫院爭取在后里月眉糖廠附近增設住宿型長照機構及醫院。（陳淑娥攝）

台中市后里區人口約5萬5千人，行政轄區共18個里，屬於標準高齡鄉鎮型社會，當地卻無任何一家區域或地區醫院。衛福部豐原醫院爭取增設住宿型長照機構及醫院，獲行政院逾15億元全額經費，住宿型長照機構將於明年動工，2023年底完工啟用；后里醫院部分預計2027年正式營運。

立委楊瓊瓔26日與立法院衛環委員會召委陳玉珍會同衛福部長陳時中等人，前往位於月眉糖廠的豐原醫院新建后里分院與長照機構基地進行考察，了解目前后里地區醫療及長期照護辦理執行情形。

陳玉珍說，后里區人口約5萬5千人，行政轄區共18個里，屬於標準高齡鄉鎮型社會，中部科學園區進駐，人口成長迅速，當地卻僅有約45家診所及衛生所可提供醫療服務，無任何區域或地區醫院，緊急醫療應變與救護處理能力有限，急重症患者仍須跨區治療，希望透過后里分院及長照機構的設立，提升在地醫療能量。

陳時中指出，衛福部對於提升后里醫療一直不斷努力，整個台灣已邁入高齡社會，必須有更好的整合性照護，豐原醫院爭取后里地區增設住宿型長照機構及醫院，獲得行政院15億434萬3000元全額經費，預計住宿型長照機構明年初動工，2023年底完工啟用；后里醫院部分2022年取得匡列預算及土地變更、2023年建築設計、2024年至2026年興建、2027年正式營運。

楊瓊瓔提到，隨著未來豐原醫院將在后里增設分院，衛福部應要積極協助並規劃，讓部立豐原醫院朝向「準醫學中心」方向來努力，未來才能實質提升豐原山城地區，甚至后里分院醫療品質與環境。

今日包括立法委員陳玉珍、楊瓊瓔、立法院顧問洪慈庸、衛福部附屬醫療及社會福利機構管理會執行長王必勝、醫事司副司長劉玉菁、長照司專門委員楊雅嵐、豐原醫院院長賴慧貞、內政部營建署副署長吳宏碩、台糖公司副總經理陳立人、台中市副市長陳子敬、臺中市政府衛生局副局長陳南松、台中市政府都發局副局長謝美惠、台中市政府交通局副局長江俊良、市議員陳本添、王朝坤及后里區十多位里長均到場參與及關心。

(中時 )