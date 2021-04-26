國際知名財經媒體「亞洲金融雜誌FinanceAsia」近日公布「2021年亞洲最佳公司」（Asia’s Best Companies）在中國、香港和台灣地區的評選結果。台灣獲頒的五個獎項中，遠傳電信獲得兩項殊榮肯定，包括「最佳投資人關係」（Best Investor Relations） 與「最佳CEO」（Best CEO），與台積電（Best Managed Company）和中磊電子等傑出台灣企業並列，遠傳電信總經理井琪並獲頒「最佳CEO」殊榮。

遠傳長期以來在公司治理、投資人關係、企業經營以及企業社會責任的努力，這次獲獎，更凸顯遠傳受到國際專業財經人士的高度肯定。

「亞洲最佳公司」為「亞洲金融雜誌FinanceAsia」所舉辦的年度重要評選，邀請全球重要的財經權威參與，從各專業公司治理的面向，遴選出亞洲各國最具影響力之企業典範。

遠傳表示，該電信長期致力於財務資訊透明及經營管理之多元發展，井琪獲頒「最佳CEO」的最高榮譽，足以代表遠傳長期穩健的經營策略及企業永續發展之實踐，獲得全球財經權威的肯定。

此外，遠傳經營團隊不只重視投資人權益，亦以高度透明之資訊管理及溝通，第九度獲得最佳投資人關係殊榮。

遠傳電信近年積極推動數位轉型，更以實際的創新合作及策略，發展數位平台服務嘉惠消費者。遠傳強調，希望透過遠傳的核心技術和轉型經驗跨業與合作夥伴共同協助公部門、企業和產業形塑遠距診療、智慧製造、智慧商務與智慧城市之願景。

面對不斷變化的環球經濟與產業和科技發展趨勢，遠傳強調，將持續積極創新並致力於企業永續發展。

(工商 )