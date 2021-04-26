綠委林淑芬上月於立院院會質詢行政院長蘇貞昌時表示，台灣出生率負成長，孕婦產檢補助預算也不夠。蘇貞昌今晚於臉書發文表示，在今日的行政院性平會上，承諾政府將研擬提高產檢次數，增加補助項目，讓媽媽和孩子更能確保健康。

林淑芬日前指出，今年1月台灣新生兒是9601人，去年同期是12510人，減少了23.25％，而長年來，產檢預算不但編列不足，逐年減幅還超越少子化幅度，每年決算金額都比預算金額高，現在已經生這麼少，政府補的還更少。

林淑芬當時表示，2015年政府補助產檢編列7.5億，但逐年減少，2020年只剩4.69億，2021年只有3.98億。讓人懷疑政府是否真的有心要照顧孕婦，還是政府期待少子化，預算還能花的比較少？

蘇貞昌今晚於臉書發文表示，讓願意生育的家庭減輕負擔，讓夫妻共同分擔育兒責任，全力幫助女性在家庭及工作中取得平衡，是今天政府在性平會上的承諾。

蘇貞昌說，為了提高生育率，除了學齡前幼兒扣除額已經增加超過4倍、公托準公托據點增加、學費降低，育兒津貼明年8月提升到每月5千外，我們還可以做更多。

蘇貞昌表示，今天的行政院性平會上，已承諾政府將研擬，提高產檢次數、增加補助項目，讓媽媽和孩子更能確保健康。台灣每年有1.8萬個婦女接受不孕症治療，費用高、療程更辛苦，因此政府將會研議擴大不孕症補助對象，用國家的力量，讓願意生育的父母減輕負擔。

蘇貞昌說，養兒育女，需要另一半共同分擔，夫妻一起育兒，也希望彼此都能夠在家庭與工作中取得平衡，政府將會參考國外作法，研擬放寬育嬰留職停薪，以及彈性工作制度，讓隊友多出點力、女性也更能在職場中自我實現。

(中時 )