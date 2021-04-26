行動短影音平台TikTok將舉辦「TikTok Stage - Solo Night」，邀請4位韓國人氣歌手線上直播演出。包含Super Junior成員圭賢、SHINee成員泰民、美籍韓裔饒舌歌手Jessi，以及《高等Rapper 3》冠軍李泳知，還特別邀請到對音樂有深入造詣的知名作詞人金伊娜（Eana Kim）擔任主持人，有別於以往表演陣容主要聚焦在韓國流行團體，這次的表演以個人為主。活動更將首度移師戶外舞台舉行，讓觀眾以首爾的美麗夜景為背景欣賞演出。

「TikTok Stage - Solo Night」將在5月6日晚間6點於TikTok Stage（@tiktok_stage）帳號直播，4位歌手將同台帶來2小時的精彩表演，只要下載應用程式都能免費觀看。4月 26 日起至活動前一天，官方更準備了3場預熱活動，幸運的粉絲將有機會獲得明星簽名卡片和周邊，更多詳請請洽官網查詢。

(中時 )