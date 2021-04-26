中國房地產開發商將目光投向了香港鄰近深圳的邊境地區，因為深圳日漸高漲的房價讓許多大陸開發商認為，香港有些區域的房價較深圳更能負擔得起。這種現象被許多人認為是香港與深圳地位互換的轉捩點，深圳以前被看作是香港的工業腹地，如今來自深圳的購屋者卻逐漸將全球金融中心香港視為深圳的「後院」。

據《路透》報導，雖然香港的房地產市場仍然火熱，但在2019年長期的抗議活動和去年實施新的國家安全法之後，香港的國際經濟聲譽受到壓力。相比之下，深圳的地位卻在不斷上升。去年10月，大陸國家主席習近平在深圳發表講話時稱其為「模範城市」，並計畫引進更多外國投資者。

短短幾十年時間，原本是個小漁村的深圳已經變成擁有約1300萬人口的科技中心，發達程度遠超仍然遍佈魚塘農田、開發力度不足的香港北部區域。在深圳的黃金地段房價已經超過了香港北部地區。

報導引述一位要求匿名的陸資房產公司高管說，「長期來看，深圳將成為中心，而香港變成週邊」，「深圳的上班族可能選擇住在香港房價較便宜的地區通勤上班。」

香港地政總署資料顯示，2019年以來拍出的北部6個住宅區中，有半數被大陸地產商買走，他們認為這些地區住宅能吸引在深圳工作的上班族。

報導說，在深港交界處附近，房價已經接近3萬港元/平方英尺（目當於每台坪383萬元台幣）。

據美聯測量師行資料，受疫情緩解後邊界將重新開放的預期影響，今年1-2月大陸人購買香港住宅物業較上年同期增加了40%，今年首季香港新屋銷售有11%是來自大陸內地買家，而大陸買家的購屋價格有80%超出5000萬港元（合台幣1.8億元）。因此，美聯物業住宅部行政總裁布少明說，「大陸開發商樂觀看待香港房地產市場」。

(中時新聞網)