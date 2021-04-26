IKEA敦北店今天熄燈，結束營業時間從原本的晚間10點提前到下午5點，傍晚6點敦北員工在店外集合舉行降旗儀式，不少路過民眾駐足觀看敦化北路上的IKEA旗幟緩緩降下，正式告別陪伴台北人走過23年的回憶，未來台北門市將由內湖店接手，員工也在店門口齊喊：「內湖見！」。

營業已23年的IKEA敦北店26日正式熄燈，粉絲、員工互道珍重內湖見。（鄧博仁攝）

營業已23年的IKEA敦北店26日正式熄燈，許多粉絲特地趕過來拍照留念。（鄧博仁攝）

IKEA在官網公告「謝謝大家與敦北店共同創造美好的回憶，4月26日和大家說再見，記得空出時間來看看老朋友喔！」對於營業長達23年的敦北店正式熄燈，讓不少民眾不捨，前來拍照留念。

營業已23年的IKEA敦北店26日正式熄燈，粉絲、員工互道珍重內湖見。（鄧博仁攝）

營業已23年的IKEA敦北店26日正式熄燈，許多粉絲特地趕過來拍照留念。（鄧博仁攝）

一名網友在臉書PO 出IKEA敦北店最後一天營業、門口顧客大排長龍的照片，感性寫道「2021年4月26日午後5時3刻，我在臺北市敦化北路和南京東路口的 IKEA 敦北店，記錄6點整的結束營業降旗儀式，為其23年的歷史畫下句點」。還有網友不捨留言「以後不能去那吃早餐了」。

IKEA敦北店因租約到期搬遷至內湖開新店，IKEA台灣指出，未來內湖新店獨立，除了萬坪賣場，一樓還是有過去廣受消費者喜愛的瑞典美食餐廳與咖啡。IKEA近年來一年展一店，敦北店收攤、內湖店開張，加上新莊店、新店店、桃園店、台中店、高雄店，加上新竹取貨店，總計全台還是維持在七店規模。

IKEA敦北店宣布熄燈 開業23年拋震撼彈

(中時新聞網)