大肚區公所26日在磺溪書院，為考生舉行祈福儀式，邀請大道國中國三的應屆畢業生到場參加。（黃國峰攝）

大肚區公所26日在磺溪書院，為考生舉行祈福儀式，另可在臉書活動貼文處按讚並留言，就有機會參加抽獎，獲贈磺溪書院小書包。（黃國峰攝）

國中會考在即，大肚區公所26日依循往例在磺溪書院舉辦祈福儀式，為莘莘學子祈求考試順利，並邀請大道國中國三的應屆畢業生到場參加，典禮循古禮進行，向「五文昌」祭祀祈福，公所準備了好彩頭的菜頭、芹菜、蔥、蒜，象徵「包高中」的包子、狀元糕及粽子，以及「好運文具組」，祈求磺溪書院五文昌帝君庇佑莘莘學子金榜題名、智慧宏開。

因新冠疫情關係，只邀請了10位大道國中國三的應屆畢業生到場參加，台中市教育局副局長方炳坤擔任主祭官、大肚區長白峨嵋恭讀祈禱疏文，向「五文昌」祭祀祈福，庇佑考生都能金榜題名。

大肚區長白峨嵋表示，今年準備了600份的好運文具組，內含原子筆、2B鉛筆、橡皮擦等，民眾可於4月29日、4月30日和5月1日上午9點到下午4點，到大肚公所按讚並分享活動貼文，就可領取好運文具組，每天限量200份，祝考生都能金榜題名，試試如意。

另外，即日起到5月14日止，只要到臉書，活動貼文處按讚並留言，就有機會參加抽獎，公所將抽出50名幸運民眾，獲贈磺溪書院小書包。

「磺溪書院」興建於清光緒十三年，是國定三級古蹟，院內祭拜五尊神明，有文昌帝君、孚佑帝君、文衡帝君、朱衣星君與魁斗星君，合稱為「五文昌」，是古時科舉時代掌管所有考試的神明，直到現代，每到考季，院內就擺滿考去准考證，祈求考試順利。

(中時 )