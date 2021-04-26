「萬國美食節」活動 網羅各大知名連鎖餐飲集團。圖為漢來海港餐廳。（EZTABLE提供）

「萬國美食節」活動 網羅各大知名連鎖餐飲集團。圖為叁和院台灣風格飲食。（EZTABLE提供）

一年一度母親節對天下所有的媽媽來說絕對是最讓人期待的一天，線上餐廳訂位平台 EZTABLE 簡單桌數據統計，今年母親節餐廳網路訂位需求，將較往年成長近 2 倍，看準線上訂位趨勢，EZTABLE 網羅人氣 Buffet、京站百貨、參和院、犇鐵板燒、漢來海港等知名連鎖餐飲集團，攜手推出「萬國美食節」，除了有期間限定 3.3 折優惠，EZTABLE 還結合 AI 智能推薦、「Google 預訂」服務及多家異業合作夥伴，打造 360 度全方位的用餐體驗，讓媽媽們輕鬆過節。

EZTABLE 營運長李奇典表示，EZTABLE 簡單桌是全台最大餐廳訂位平台，希望帶給消費者最豐富、便利且有溫度的用餐體驗，無論是三五好友聚會、家人聚餐、重要節日慶祝等，都可以在 24 小時不打烊的 EZTABLE 找到最適合你的專屬方案。

這次母親節檔期，EZTABLE 與超過 300 家餐廳，包含含饗賓集團、京站百貨、叁和院等超過百間餐廳等提供超值優惠，包括犇鐵板燒午、晚餐套餐優惠價 3.3 折起；經典牛排館亞里士餐廳預付訂位享 8 折優惠；神旺飯店 - 潮品集潮饌港點單人餐優惠 5 折起；八色烤肉線上訂位獨家優惠吃到飽$879／人，加價$110啤酒暢飲；探索廚房- 台北寒舍艾美酒店推出「母親節限定」和牛饗宴吃到飽最高現省超過 200 元，饗聚廚房 - 台北花園大酒店市場最低價 Buffet 吃到飽 77 折；綻1852牛排館線上預付訂位享期間限定套餐 62 折；隨意吧 - 隨意鳥地方期間限定獨家套餐 63折；N.Y. Bagels Cafe - 京站台北店享招待飲品等優惠方案。

除了有超優惠選擇外， EZTABLE 首度將AI 功能運用在餐廳訂位的服務上，Raymond說，透過大數據分析及 AI 智能推薦功能，依用戶的喜好與需求，提供個人化的站上訂位體驗，讓用戶更快速的找到適合自己的餐廳，也幫助餐廳將有空的桌位媒合給正在找餐廳的客人，未來將持續透過大數據的分析，優化用戶體驗與深化餐廳合作，並與更多跨界夥伴結盟，提供更多元的餐廳訂位服務，讓許多尚未被發掘的好餐廳讓大家看到，成為餐廳及消費者最好的橋樑，且透過優質訂位服務搭配多元的行銷活動，讓餐廳經營者達到更有效率的餐廳管理，並接觸到更多潛在的消費者

此次「萬國美食節」活動，EZTABLE 還透過與各界合作夥伴，360 度打造餐飲與用戶的數位生活圈，包含與 Google Map 合作「Google預訂」服務，全台知名銀行合作信用卡優惠，以及各大電商平台、叫車服務等異業夥伴跨界合作，持續透過數位工具串連客人生活中可觸及的每一點。除了餐廳獨家優惠，更結合各家銀行祭出超誘人限量刷卡優惠。即日起凡使用國泰世華銀行、花旗銀行、華南銀行、VISA、玉山銀行、星展銀行、新光銀行等超過 10 家指定信用卡，卡友於 EZTABLE 預付訂位指定餐廳，即能享有預付金額最低 5 折的額外優惠，名額有限，額滿為止。額外加碼於活動期間預訂餐廳，再享限量台灣大車隊100元搭車金、屈臣氏網路商店現折88元及生活市集提供總價值超過萬元的獨家好禮，全方位滿足顧客的用餐需求。

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