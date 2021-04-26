33歲趙麗穎上週五震撼宣布與大她9歲男星馮紹峰離婚，2年多的婚姻畫下句點，不過趙麗穎官宣恢復單身後，卻讓陳曉與趙麗穎的萬年緋聞再被提起，陳曉的微博還被網湧入留言，勸他要追回趙麗穎，而陳曉昨（25日）則被拍到帶著兒子「小星星」出現在機場，他的手緊緊牽著兒子，父愛爆表Man炸了，不過陳曉此舉也被外界解讀是平息網友幫他與趙麗穎配對的奇妙想法。

陳曉近期忙著與劉亦菲拍古裝戲《夢華錄》，不過陳曉昨則被陸媒直擊，牽著4歲兒子「小星星」現身機場，只見小星星開心牽著爸爸的手同行，他還一路蹦蹦跳跳，看得出來小朋友心情很好，而陳曉的手則是全程都緊緊牽著兒子，父愛爆表。

由於陳曉向來對家庭生活相當低調，不過這回陳曉則是罕見被拍到父子同框的畫面，就有細心網友聯想到，或許陳曉是以行動暗示，他與陳妍希的婚姻正好著、幸福快樂，也藉此平息網友幫他與趙麗穎配對的奇妙想法。

而陳妍希近日則是回到台灣開拍新劇《人浮於愛》，這是陳妍希睽違8年重回台劇懷抱，至於她現在因工作與老公陳曉分隔兩地，對此，陳妍希日前則表示，她跟老公說這是她很想合作的導演和喜歡的角色，陳曉很尊重陳妍希「因為他也是演員，知道要遇到一個好的團隊，又是自己想演的角色有多麼難得，所以尊重我的決定」。

陳妍希日前出席電視劇《人浮於愛》開鏡記者會。（圖／本報系資料照片）

(中時新聞網)