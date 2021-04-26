民眾黨日前在臉書發文點名桃園「負債翻倍」，藍營斥桃園頻辦活動大撒幣，舉債和人均負債都屢創新高，綠營則大表不滿斥台北得了便宜還賣乖，財政局長歐美鐶也強硬說基準不同、無法接受，強調桃園正處建設大爆發，若同樣以升格後6年比較，其他五都平均增加463億，遠高於桃園的228億。

國民黨籍議員黃婉如和林政賢說，財政部國庫署3月公布報告，桃園債務從1月的490億攀升至550億，貌似六都最低，但短短2個月竟爆增60億，民眾黨也大作文章，稱台北市長柯文哲上任後零舉債還減債570億，反觀桃園市長鄭文燦6年從262億元「翻倍」至550億，桃園人均負債也從升格時的1萬元直線上升至2.42萬元，等於桃園市民一出生就要背負沉重債務。

國民黨籍議員褚春來怒斥市府畫大餅騙議員，聲稱要向中央爭取公平補助，「根本不可能！」議員舒翠玲則引蔡英文總統曾說政府沒聽到可以拍桌，要求再度北上「討債」，也諷刺統籌分配不公是結構性問題，歷任首長都是如此，鄭文燦不該為自己找藉口。

無黨籍議員李家興也說大家都知道不公不義，但不要讓「積極向中央爭取」淪為口號。議員牛煦庭則不滿市府都以「建設年」搪塞，以新永和市場預算從2.5億元2度追加增至4.9億元為例，抨擊所謂的「建設」是浪費公帑、毫無效率。

「不該讓台北來吃豆腐！」綠營議員彭俊豪則大表不滿，斥民眾黨宣傳偏頗，強調台北是建設飽和的城市，桃園則是起步的孩子，更需要建設。議員黃家齊也說台北得了便宜還賣乖，首長不該在新聞上放砲酸其他縣市，有失格調，和同黨鄭淑方、蔡永芳等人都強調桃園市創稅能力強，錢卻比其他縣市少，要全力向中央爭取。

「民眾黨臉書說法不能接受，非常不恰當！」歐美鐶強調有直轄市在升格後6年，負債最多增加到620億元，如今建設高峰期過後才來說嘴，相信桃園未來也會開始減債。她也駁斥「翻倍」說，解釋6年前桃園僅負債252億、基準低，但若負債上千億，再借200億也僅是1／5，重申財政收支劃分法不公，但因是「零和」遊戲，若是修法一定會兼顧全國各縣市，提出對桃園最適合的辦法。

(中時 )