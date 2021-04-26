因應高資產業務開放與法規鬆綁，中國信託商業銀行成為全臺首家開辦新財管方案的銀行，今（2021）年1月25日起，開放受理可投資資產淨值及保險商品價值逾新臺幣1億元以上之客戶，申請成為高資產客戶，目前高資產客戶已逾600位，大宗為本行專業投資人。針對高資產客戶的不同需求，中國信託銀行提供逾250檔債券及專屬的結構型商品，滿足高資產客戶多元的投資理財規劃。

中信銀行去（2020）年成為首批獲准開辦「高資產客戶適用之金融商品及服務」銀行，今年1月25日開辦至今，中信銀行加速擴增多元商品與交易便利性，考量市場變化與可運用固定收益產品完整性，優先增加債信持續改善的高收益債、無信評債，具抗利率風險效果的變動利率債、浮動利率債，共逾250檔債券，並為高資產客戶量身訂做專屬結構型商品，提供客製化方案。目前中信銀行逾半數高資產客戶已進行投資配置並新增往來資產，因應第一季市場趨勢及變化，大宗配置結構型商品及外國債券。

2005年中信銀行取得金融監督管理委員會核准第一張財富管理業務執照，16年來不斷精進客戶導向的多元服務，目前高資產客戶約近五成為企業主，多半有全球資產配置、傳承接班、企業營運等需求，中信銀行財富管理團隊以需求方案導向服務（Solution-based Services）提供客製化解決方案，針對個人及公司的高資產客戶，提供專屬的投資組合、傳承及信託、境外資金回臺、企業融資及現金管理等規劃，讓客戶在風險控管與投資報酬中取得平衡。

中信銀行高資產客戶服務屢獲國際大獎，17度榮獲《Euromoney》（歐洲貨幣）雜誌 「私人銀行與財富管理調查」頒發「臺灣最佳財富管理暨私人銀行」肯定、14 度榮獲《The Asian Banker》（亞洲銀行家）雜誌「臺灣最佳個人金融銀行」（Best Retail Bank in Taiwan），更囊括《Global Finance》（全球金融）雜誌與《Asiamoney》（亞洲貨幣）雜誌評選為「臺灣最佳財富管理暨私人銀行」（Best Domestic Private Bank in Taiwan）及「臺灣最佳高資產客群服務銀行」（Best for HNW in Taiwan），中信銀行將持續提升財富管理之廣度與深度，為客戶打造最有溫度的金融服務。

(中時 )