今台灣附近仍有殘留水氣，讓東半部及南部地區有局部短暫雨，明(27日)水氣減少，整體天氣更穩定，恢復到多雲到晴的型態，僅東半部及南部地區仍有零星降雨機會，氣溫方面，西半部白天高溫普遍在27至30度，東半部約25至27度；另外鋒面周三將接近，周四鋒面通過加上東北風增強，全台有雨，氣象專家彭啟明表示，此次鋒面會為中部以北帶來雨勢，有一點機會紓解旱象，但離旱象完全解除還有點距離。

氣象局表示，明水氣減少，整體天氣將會更穩定，恢復到多雲到晴的型態，只有東半部及南部地區有零星降雨機會，西半部山區午後有局部短暫雷陣雨，至於氣溫方面，西半部白天高溫約27至30度，東半部約25至27度，夜晚及清晨低溫變化不大，各地約20至23度。

氣象局指出，周三鋒面逐漸接近，北部及東半部地區有局部短暫雨，午後各地山區亦有局部短暫雷陣雨；周四鋒面正式通過加上東北風增強，讓水氣增加全台有雨，中部以北及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，東部、東南部地區及南部山區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有零星短暫陣雨或雷雨；周五北部及東北部早晚天氣稍涼，花東及南部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後各地山區有零星短暫陣雨的機會。

此外，氣象專家彭啟明也在臉書專頁天氣風險上指出，周三到周四鋒面會為中部以北帶來雨勢，有一點機會紓解旱象，但離旱象完全解除有一點距離，周五就轉為夏季型天氣，彭啟明也說，由於鋒面變化快速，若真的要有解旱的鋒面來，恐怕要等到梅雨季，但目前仍未看到梅雨季的較的強訊號。

(中時新聞網)