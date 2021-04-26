世界智慧財產權組織（WIPO）是聯合國的15個專門機構之一，致力於促進使用和保護人類智慧作品的國際組織。直至2021年1月為止，共有193個成員國。世界智慧財產權組織條約在1970年4月26日成立生效，WIPO為了推廣智慧財產權的觀念，從2000年起，每一年均選定一個主題，在這一天舉辦智慧財產權日活動。今年世界智慧財產權日的主題為「IP & SMEs: Taking your ideas to market（智慧財產權和企業：創意市場化）」。

每年4月26日不但是世界智慧財產權日，同時也是我國內政部核定的專利師節。台灣專利師目前人數共459位，在台灣要成為專利師須經過考選部每年舉辦之專門職業及技術人員高等考試，經過嚴謹的職前訓練課程研習通過後，即成為專業紮實且兼具理工與法律知識的跨領域人才。台灣近年已跟上國際智慧財產立法的腳步，促使台灣蛻變成新創及創新研發的聖地。

中華民國專利師公會成立至今12年，對於專利師之培育及養成訓練，提升我國專利及智慧財產權之服務品質，增進我國研發創新智財應用之整體能力，同時在專利健全發展上是重要關鍵的環節。為歡慶今年專利師節，公會秉持回饋社會初衷，協助台灣產業企業全球競爭力佈局，號召專利師公會30位優秀專利師們組成國家團隊，承蒙蔡英文總統、賴副總統及立法院游錫堃院長特發予賀電期勉與祝福，正式宣告成立「智財管理國家隊」。

同時感謝各部會首長、長官親蒞臨會場表達歡慶及鼓勵之意。公會將於2021年5月3日起接受企業界報名，提供10家企業免費諮詢名額，由30位菁英專利師組成的「智財管理國家隊」，提供智財管理企業諮詢健檢服務，協助企業專利取得，延伸發展應用，以取得全球競爭優勢。

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