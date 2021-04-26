據智慧財產局所公佈資料中提到109年專利申請數量，台灣中小企業連續2年正成長，幅度並高達17％，其中發明申請件數占本國人發明總件數仍維持75％的比例。專利師公會理事長廖鉦達表示，智財權不但是衡量國家全球科技、生技、文創等產業企業實力的指標，更是社會及產業企業前進發展的驅動力，專利師公會此次成立「智財管理國家隊」，旨在為企業健診智慧財產上的策略與管理，建立全球的競爭力，找出產業企業智財創新的新契機，提升企業獲利空間。

專利師公會表示，今年專利師公會通過與經濟部工業局委由資策會科技法律研究所合作開設「公司治理智財法遵課程」，先行培訓30位資深專業專利師成為【智財管理國家隊】第一批種子成員，將站到第一線從智財專利及延伸應用創新上，提供更符合產業企業需求的專利諮詢服務。自5/3起隆重推出【公司治理智財管理諮詢服務】活動，報名至5月17日截止，期盼能有效協助台灣產業企業提升智財專利策略與管理品質為智財管理目標，促使專利創新應用價值最大化，建立企業全球競爭力。

專利師公會以具體行動在專利師節推出「公司治理智財管理諮詢服務」，更期勉全國專利師們能在全球國際經濟受到疫情影響之下，共同協助台灣產業、企業升級發展與創新數位轉型中，推動各產業企業對智慧財產權的重視。在台灣有護國神山之稱的台積電，在智財專利的策略管理上，已展現其高度專業，建立了高質量及高效率的世界級專利組合，讓台積電的研發成果及技術取得領先的地位，同時也受到智財專利保護。

2020年台積電專利獲准數量位居全國首位，專利申請數更已經連續五年蟬聯第一。更於2015年榮獲國際電機電子工程協會（IEEE）Spectrum發佈之全球專利實力評鑑（Patent Power Scorecard）半導體製造類組（Semiconductor Manufacturing Sector）第一名，肯定台積電的技術創新、專利佈局與策略擘劃。專利師公會成立智財管理國家隊，期望能協助產業企業再創新成就，為台灣打造多座護國神山。

今年專利師公會首度推出「智財管理國家隊」，廖鉦達進一步表示，感謝這群優秀專利師願意站到第一線，為引領企業在專利佈局上盡一份心力，專利師公會與專利師們一直扮演著所謂企業界的智慧財產守護神，共同戮力為企業界夥伴們爭取更多國際競爭力。企業可透過公會進一步協助評估產業企業之智財專利佈局，是否符合智財相關法遵要求，進而取得企業跨國際專利佈局之先機，促使國內產業的智財專利佈局積極發展、取得更多的國際競爭力。

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