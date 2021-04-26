小黃突自撞路邊車輛 力道猛烈撞歪電線桿 運將當場失去呼吸心跳 20:522021/04/26 中時新聞網 黃瀞儀 、中時、 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蘆洲小黃突自撞電線桿 司機當場沒呼吸心跳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 52歲張姓男子駕駛計程車今（26日）晚間7時許，行經新北市蘆洲環堤大道，突然自行衝撞路旁停放的車輛。（圖/翻攝畫面） 蘆洲小黃突自撞電線桿 運匠當場失去呼吸心跳 訂閱影音： 中時新聞網 52歲張姓男子駕駛計程車，今（26日）晚間7時許，行經新北市蘆洲環堤大道，突然自行衝撞路旁停放的車輛，衝擊力道相當大連路旁的電桿都被撞得傾斜，消防局獲報前往救援，緊急將受困車內的張男救出，但他已無呼吸心跳，緊急送往新光醫院急救，詳細車禍原因待進一步釐清。 林口警執行「黑蝙蝠專案」 強力掃蕩阻斷黑幫覬覦建案利益 唱錯蘇慧倫經典 Ella搶聽會糗爆 (中時新聞網) #線道 #蘆洲 #現場 #新北市 #小黃 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北市男酒後騎共享機車 行人慘遭撞飛不治 12:002021/04/25 社會 酒駕女騎士貪快 撞死凌晨外出運動男 18:012021/04/26 社會 捷運情侶脫口罩相互餵食 北捷怒調影像可重罰7500元 14:122021/04/26 社會 2021年春之祭印度文化節 以印度樂舞遊行熱鬧開展 20:172021/04/24 生活 單親媽半夜開車載6歲兒撞超商 目擊者稱完全沒踩剎車 15:562021/04/26 社會 成員心肌梗塞猝逝 社區媽媽教室率團至消防隊學CPR 13:182021/04/24 寶島 委託前後任男友購毒 女毒蟲全身僵硬陳屍在床 18:432021/04/26 社會 騎士北宜公路自摔撞對向車 墜落約1.5公尺深山谷 15:452021/04/25 社會 洗車暴衝撞飛2員工 肇事翁慘死 04:102021/04/25 社會新聞 7歲童學柔道被摔27次腦死 醫開刀驚：跟被車撞到一樣 08:432021/04/24 社會 車殼包電桿慘照曝光 澎湖國一生偷開老爸車載學長夜遊自撞受困 10:122021/04/23 社會 社會熱門新聞 北市景美槍響 愛貓陽台曬太陽遭開2槍 頭部中彈口吐鮮血 - 社會 柔道遭摔腦死7歲童狀況好轉 叔叔喜泣：他努力撐過來了 - 社會 女老師遭警察臨檢壓制誰有錯？最新民調跌破眼鏡 - 社會 A走同袍4萬獎金東窗事發 戰車連長吃官司淪清潔工 - 社會 獨》轎車暴衝淡水民宅 8旬翁急轉身逃過一劫 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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