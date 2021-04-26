52歲張姓男子駕駛計程車今（26日）晚間7時許，行經新北市蘆洲環堤大道，突然自行衝撞路旁停放的車輛。（圖/翻攝畫面）

蘆洲小黃突自撞電線桿 運匠當場失去呼吸心跳

52歲張姓男子駕駛計程車，今（26日）晚間7時許，行經新北市蘆洲環堤大道，突然自行衝撞路旁停放的車輛，衝擊力道相當大連路旁的電桿都被撞得傾斜，消防局獲報前往救援，緊急將受困車內的張男救出，但他已無呼吸心跳，緊急送往新光醫院急救，詳細車禍原因待進一步釐清。

(中時新聞網)