外交部發言人歐江安(本報系資料照片)

印度疫情急遽升高，外交部日前已轉達台灣政府與人民的誠摯問候及我國即時提供協助的積極意願。外交部今天表示，爲爭取時間，外交部已請駐印度代表處瞭解印度目前抗疫迫切需要的醫療物資，並開始協調國內醫衛機構及相關平台以利整合資源與人脈，加速人道援助的流程。

外交部發言人歐江安指出，印度是我國的重要理念相近朋友與理重要國際合作夥伴，對於印度近日新冠肺炎（COVID-19)疫情急遽升高極為關心。外交部長吳釗燮於近日印度疫情升高之際，即指示政務次長田中光、亞太司長曾瑞利向印度駐台代表戴國瀾轉達台灣政府與人民的誠摯問候及我國即時提供協助的積極意願。

戴國瀾對我國政府與人民展現休戚與共的精神深表感謝，並表示將告知我方印度所需協助的項目。歐江安表示，爲爭取時間，外交部已另請駐印度代表處瞭解印度目前抗疫迫切需要的醫療物資，例如氧氣相關設備等，並開始協調國內醫衛機構及相關平台以利整合資源與人脈，加速人道援助的流程。

另外，我國駐印度代表處、駐清奈辦事處也同步聯繫印度僑民及台商，關心他們的現況與生活所需，隨時提供必要的協助。

外交部強調，疫情無國界，印度疫情持續延燒，凸顯全球及區域防疫合作的急迫性與重要性。台灣有能力、有意願繼續對國際社會做出貢獻。我國將持續與印度等夥伴國家攜手合作，共同因應疫情挑戰，提供台灣防疫經驗、物資等醫衛協助，一起協助印度早日度過疫情難關。

(中時 )