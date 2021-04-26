大陸女星劉詩詩外型亮眼、氣質婉約優雅，和吳奇隆婚後生下一子步步，生活甜蜜幸福，但其粉絲都知道她多年來一直遭到一名網友在網路上誹謗，而她終於不忍了，提告酸民成功，讓粉絲激動直呼「幹得好」。

劉詩詩委託的律師事務所26日發出一篇判決內容，表示關於劉詩詩網路侵權（名譽權）案件一審勝訴，對方判賠7萬人民幣（約30萬台幣）。據悉，在2013年6月至2020年10月期間，一名孫姓微博用戶不斷發布大量針對劉詩詩的具有侮辱、誹謗性質的貼文，像是「公交車」、「公共汽車詩」等。

劉詩詩委託的律師事務所發布判決內容。（圖／翻攝自北京星權律師事務所微博）

如今一審判決出爐，孫姓網友除了要支付精神損害撫慰金及合理維權支出損失7萬人民幣之外，還得在其微博首頁置頂位置向劉詩詩發布致歉聲明，聲明需要保留30天，事務所最後也再次提醒，網路並非法外之地，任何組織及個人不得以侮辱、誹謗等方式侵害他人的名譽，否則可能受到法律制裁。

而網友看到酸民受到處份一片叫好，「哇！大快人心，這條爛魚黑了劉詩詩有十年了吧！我要哭了！劉詩詩好樣的，不管過去多少年一定要讓她知道要為自己的言行負責」、「這麼多年，劉詩詩終於拿起法律武器維權了」、「 黑了這麽多年劉詩詩，真的罰的太輕了」。

(中時新聞網)