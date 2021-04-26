歐洲擬對美國民眾放寬旅遊限制，歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）25日接受《紐約時報》專訪表示，美國人只要接種過歐洲藥品管理局（EMA）核准的新冠疫苗，今夏歐盟27國將無條件開放入境觀光。目前美國國內施打的三款疫苗輝瑞、莫德納和嬌生，皆已取得EMA許可。

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