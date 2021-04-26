打過疫苗的美國人 今夏可入境歐洲旅遊 21:182021/04/26 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嬌生疫苗。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歐洲擬對美國民眾放寬旅遊限制，歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）25日接受《紐約時報》專訪表示，美國人只要接種過歐洲藥品管理局（EMA）核准的新冠疫苗，今夏歐盟27國將無條件開放入境觀光。目前美國國內施打的三款疫苗輝瑞、莫德納和嬌生，皆已取得EMA許可。 大陸日均疫苗接種416萬劑次 年底前全民8成接種 機師染疫擴大 華航加速機組員施打疫苗 (工商 ) #美國人 #歐洲 #EMA #今夏 #疫苗 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃醫連3天協助採檢 華航機組員今搭遊覽車接種疫苗 12:052021/04/26 生活 台東施打牛結節疹疫苗 預計本周全數施打完畢 18:082021/04/26 生活 《證交所》投資人留意ETF終止上市及清算相關時程 17:232021/04/26 財經 華航67名機師今至桃醫施打疫苗 明起改在華航園區「採、抽、打」 16:592021/04/26 生活 兩岸一家人》別忘記我們都曾經是西安人 08:542021/04/26 兩岸徵文 貨機機師再添二例確診 華航打疫苗優先 不排除停飛 04:102021/04/26 財經要聞 疫苗護照有譜 最快5月中旬啟動試辦 15:432021/04/26 生活 40多歲女打完疫苗23天腦缺血住院 列嚴重不良反應 16:082021/04/26 生活 年產近40億劑 疫苗產業火熱 04:102021/04/26 產業財經 半年前接種陸疫苗 秘魯前總統畢斯卡拉確診新冠 07:472021/04/26 國際 機師確診再加2人 累計9機師染疫 14:302021/04/26 生活 財經熱門新聞 北京重擊澳經濟快1年 「殺雞儆猴」效果出爐 2產品最慘 - 財經 銀行主管爆桃色糾紛 台新金控徹查：調離現職絕不寬貸 - 財經 英特爾想重返霸權 死敵卻靠台積電強攻 關鍵報告這周揭曉 - 財經 中低價位績優雙強 內外資挺聯電、華邦電 - 財經要聞 - 工商時報 長榮漲停 他狂撒千萬大膽做空 損失金額曝光 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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