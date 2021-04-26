台灣科技大學傳出有65位師生曾與華航染疫機師在台北清真寺一起做禮拜，台北市長柯文哲26日炮轟中央蒙著頭作戰不會贏，市府完全沒接到通知，根本難以進行疫調，疫情威脅絕不能輕忽。

柯文哲今晚PO臉書指出，全球疫情還是相當嚴峻，確診病例每天都數10萬在增加，上周起，台灣本土確診例也暴增，疫情威脅絕不能輕忽。

他表示，台灣科技大學有65位師生，曾與染疫機師在台北清真寺一起做禮拜，但北市衛生局直到現在都沒有接到中央通知相關資訊，無法進行疫調，痛批中央「蒙著頭作戰，能贏嗎？」

此外，柯文哲還提到，媒體報導中央正在招標疫苗冷鏈系統，推測莫德納、輝瑞疫苗就要進口，但不知道疫苗何時會到、數量有多少，北市完全沒有相關資訊，也就是說，面對COVID-19這個敵人，我們竟然像是蒙著頭在作戰。

柯文哲強調，防疫視同作戰，資訊不清、分兵作戰是大忌，台灣不可能永遠鎖國，打疫苗也不是中央一紙公告，地方立刻應變，要有資訊、要有時間，才能準備好。

他呼籲中央，儘速提供完整疫苗資訊，地方才能有效執行疫苗接種，確實提高接種率，面對可能形成的隱形傳播鏈，也請中央提供清真寺案需疫調人員資訊，不要讓地方在資訊不明的狀況下作戰。

(中時 )