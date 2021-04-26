一名教授非洲鼓的詹姓女子，日前在中壢車站被葉姓員警以「行跡可疑」盤查，詹女認為原因不明拒絕，並脫口而出「真的很蠢」，被警方依妨害公務逮捕，詹女事後將過程發布在網路，並赴該派出所提告妨害自由、傷害等罪。對此，入口網站《Yahoo奇摩》就對「女老師被警察盤查壓制在地，如果你被警察隨機盤查會不會配合？」等議題進行網路民調，調查發現，有76.9%的網友表示「應該會配合」，「應該不會配合」佔14.6%。

拒盤查遭大外割並扣押9小時 女老師vs警察你挺誰?

對於警察隨機盤查該不該配合，入口網站《Yahoo奇摩》26日就對此發起網路投票民調，以「女老師被警察盤查壓制在地，如果你被警察隨機盤查會不會配合？」為題詢問廣大網友看法，投票時間為4月26日至5月1日，截至26日21時為止，共有2萬5千多名網友投票，列出5個選項，表示「一定會配合」，比例佔31.7%、「應該會配合」佔45.2%，共有67.9%的網友傾向「配合盤查」。另外「應該不會配合」佔9.7%%、「一定不會配合」佔4.9%，「不知道/沒意見」佔8.5%。

詹女日前從台中搭火車到中壢，準備前往教室教學時，巡邏員警認為她神色緊張，並表示沒看過她，請求出示證件。但詹女認為沒有必要告知，便脫口稱這一切「很蠢」，員警認定遭辱罵便以《妨害公務》之名將她以現行犯逮捕。詹女將過程寫在臉書抒發，引起社會輿論熱議。

內政部長徐國勇23日表示，台灣是民主國家，執法必須保障人權、依法行政，已責成警政署、桃園市警局務必全面了解案情、配合司法調查。

詹女為維護自身權益，25日重回興國派出所，帶著驗傷單、盤查影片及友人提供的現場影片報案，準備對當事員警提告。詹女表示，因當事員警就在此服務，行政程序上很方便。但她也澄清對警察沒有偏見，希望警界提升素質、停止違法盤查。

Yahoo奇摩投票網站。(圖/yahoo)

(中時新聞網)