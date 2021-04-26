2020年新冠疫情肆虐全球，導致各國經濟全面步入衰退，然而，大陸成為首個經濟復甦的主要經濟體，歐美當時仍處在疫情肆虐的情況下，去年5月由澳洲提案的新冠肺炎疫情源頭進行獨立調查，被視為將矛頭針對大陸，北京當局對此展開報復，先是從大麥、葡萄酒甚至是煤礦，無論是加徵關稅、限制進口等措施來重擊澳洲經濟。外媒報導，在陸澳貿易戰進行快1年後，澳洲不但沒有受到重大影響，更成功協助澳洲經濟降低對陸依賴。

澳洲先是在去年提案對新冠疫情源頭進行調查，導致澳洲政府與北京當局關係降至冰點，無論是先開始對澳洲進口大麥加徵關稅反傾銷補貼稅，牛肉、木材、龍蝦、葡萄酒及煤炭等商品都受到了不同程度限制，甚至是鐵礦石，都傳出遭到制裁。

澳洲外交部部長上周三（21日）指出，澳洲政府已經撤銷維多利亞州與大陸簽屬的一帶一路協議，表示該協議內容不符合澳洲外交政策，引發北京當局嚴重不滿，據《路透》報導傳出，澳洲食用葡萄協會執行長Jeff Scott指出，過去3周約有400~500個貨櫃在大陸海關面臨多出平常5~10天的工作流程，但其他國家卻沒有這樣的問題，很明顯是針對澳洲而來。

據BBC中文網報導，大陸去年限制澳洲進口商品後，開始尋找新的替代方案，甚至找上同為「五眼聯盟」的加拿大進口農產品，加拿大政府的官方數據顯示，從2020年7月至2021年3月間，大陸從加拿大進口大麥的金額增加5倍，但加拿大在華為、新疆以及香港問題，多次與北京當局發生爭執，讓雙方的外交關係也為此下降。

但澳洲被制裁的幾項出口產品，透過分散出口到其他市場，整體來看影響甚微。報導指出，分析人士形容，大陸針對澳洲經濟想要有「殺雞儆猴」的效果相當失敗。

仔細來看，澳洲的棉花改出口到越南、印尼，原本被制裁的大麥、牛肉則是先出現出口量砍半，然後慢慢回升的情況。至於煤炭則是出口給日本、南韓以及印度的幅度增加。此外，「五眼聯盟」的國家也加強採購澳洲出口商品，大陸對國內需求極大的產品也是傳聞制裁居多，包括鐵礦石等。

但受到衝擊最嚴重的，還是澳洲葡萄酒，大陸商務部2020年11月要求澳洲進口商支付保證金後，從去年10月出口約1.5億美元的高峰，跌到12月不到1000萬美元，雖然有推銷到美、英等市場，但仍無法補足缺口。澳洲龍蝦遭大陸進口限制，澳洲漁業協會（Seafood Industry Australia）不斷呼籲當地購買，雖補足部分缺口，但是否能維持仍須觀察。

至於近期又傳出大陸對澳洲出口商品制裁，澳洲智庫洛伊國際政策研究所（Lowy Institute for International Policy） 國際經濟計劃首席經濟師Roland Rajah指出，大陸明顯是透過經濟脅迫行為，要求其他國家遵循其規定之下的規則，但對於澳洲經濟來說僅是雷聲大雨點小，更激起澳洲政府對華立場強勁，起不了「殺雞儆猴」效果。

(中時新聞網)