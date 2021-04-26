雲林縣斗六市長林聖爵（右二）化身「阿爵師」，行銷「LV級頂級絲瓜」。（斗六市公所提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣斗六市長林聖爵（左六）化身「阿爵師」，行銷「LV級頂級絲瓜」。（斗六市公所提供／張朝欣雲林傳真）

文旦、茂谷柑、絲瓜被稱為雲林縣斗六市的「斗六3寶」，其中三光里的翠玉絲瓜品質優異，堪稱「LV級頂級絲瓜」。今年斗六絲瓜節將於5月2日登場，斗六市公所26日在三光里舉辦記者會，由市長林聖爵化身「阿爵師」帶來絲瓜料理秀，讓民眾先嘗為快，同時為絲瓜節暖身熱場。

「每個人心中都有1道忘不掉的絲瓜料理」，林聖爵扮成大廚「阿爵師」，與斗六市大廚「阿鏞師」在開滿黃色小花的絲瓜棚下，從如何挑選絲瓜、處理絲瓜到示範美味的絲瓜料理，現場伴著繚繞動聽的古箏表演，讓阿爵師的「絲」房秘笈別有一番風味。

林聖爵表示，斗六市絲瓜種植面積約70公頃，主要產地在三光里，所生產的翠玉絲瓜品質全台數一數二，堪稱為LV級的絲瓜。許多菜餚都有絲瓜入菜，絲瓜水則被譽為「美容水」，更厲害的是老化後的絲瓜還能拿來刷背、洗鍋，可說是多用途、健康又環保的家常蔬菜。

斗六市公所希望藉由每年絲瓜節的推廣，讓全台都能認識斗六翠玉絲瓜的美好滋味，讓又甜又嫩的「斗六絲瓜」陪伴全台的消費者。雲林縣副縣長謝淑亞則強調近年來因蜜蜂銳減，導致大部分絲瓜需要人工授粉，三光里的絲瓜品質很高，全都是農民們辛苦授粉得來的。

「2021斗六絲瓜節‧三絲兒行」活動，將於5月2日在三光里登場，今年特別邀請yoyo家族來與小朋友同樂，還有瓜田健走趣、社區表演、絲瓜寶寶造型走秀、阿爵師與小廚娘絲瓜料理秀教學，活動相關訊息請查看「雲林縣斗六市粉絲網頁」。

(中時 )