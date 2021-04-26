台北市信義區出現怪男，有民眾發現，自己停在住家附近的機車，上面掛置的安全帽，不知為何呈現潮濕狀態，且傳出尿騷味，因此自行從住家監視器察看蒐證，想不到竟發現有奇怪人士，在安全帽裡面撒尿，民眾氣炸隨即報警處理。

根據了解，這名報案的陳姓男子，平時將機車停在住處吳興街巷弄裡，日前上午要騎機車時，發現懸掛的安全帽，不僅異常潮濕，還飄出陣陣濃厚尿臭味，因此陳姓男子將機車停放到，自家監視器可以拍攝到的範圍內，想揪出究竟是誰偷尿尿。

監視器錄到兩名男子，趁凌晨時間，街道幾乎沒有人的時候，把安全帽當作「廁所」，直接在上面尿尿，尿完還掛回機車上，行為相當噁心，事後警方調閱附近監視器，發現上一次也是這兩名男子「組隊朝安全帽尿尿」。

警方受理陳姓男子報案後，依毀損、違反廢棄物清理法偵辦，並根據監視器追查兩男身分，而陳男也將監視畫面PO上網，請住在吳興街附近的居民小心，近期還是先將安全帽收起來，以免當成小便斗使用。

(中時新聞網)