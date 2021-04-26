2022年縣市長選舉時程逐漸逼近，各黨都開始布局地方選舉，根據最新民調顯示，台中市長盧秀燕除了在施政滿意度上表現不錯，且在即將到來的選戰中，不論是對上綠營的蔡其昌或何欣純，支持度也大幅領先。對此，前民進黨立委郭正亮透露，之前進行民調時，綠營可能推派的市長人選對上盧秀燕，支持度差距都在20個百分點以上。

郭正亮26日在政論節目《平論無雙》中表示，他在《美麗島電子報》掛副董事長，並指早在太魯閣號事故前，就已經進行過2022年台中市長選戰民調，綠營的人選對上盧秀燕，民調都輸20個百分點以上，而在支持度的部分，前市長林佳龍在綠營中排名第一。

郭正亮指出，太魯閣號事故後就沒有進行相關民調，因為林佳龍一定會受傷，他也透露，上個月進行民調時，蔡其昌在民進黨內排名第2，並指出蔡其昌的問題在於能見度比較低。這時同台的前立委沈富雄則說，「我認為不是能見度，我覺得他的魅力有問題」。

郭正亮解釋，「這就是能見度，我的用語啦」，林佳龍確實能見度高，另外幾位就不講，而他也認為，盧秀燕越來越像侯友宜，她在檯面上明顯槓上民進黨的議題就是萊豬和中火，這兩個議題她都知道是會得分的，如果是不一定有輸贏的議題就不會糾纏。

面對節目主持人的提問，郭正亮坦言，目前確實相當不好處理，但台中運氣也好，比如台南和高雄治安都出現大事，地方執政很容易讓民眾會受短期事件衝擊，比如有大治安事件。這時，沈富雄忍不住直言，「盧秀燕是一個非常特殊的政治人物，外省女孩子做本省人媳婦，然後又跨派系，做到你忘記她是外省人，這就比趙少康厲害」。

郭正亮透露，在立法院時，他和盧秀燕在同一個委員會中，而盧秀燕滿會做人，人際關係不錯，對於2022年的選戰，郭正亮則說，還有一年多緊張什麼？並指蔡其昌的能見度要高一點，目前民進黨內比較想選的是他，其他人意願沒那麼強，像何欣純也是被點名。

(中時新聞網)