新的交通部團隊周日上午向行政院報告「台鐵重大改革措施」，若要劃重點大概就是「行政院每年補助台鐵59億」、「3年後再談企業化」以及「沒有提及漲票價」這3項。問題是，前2項沒打到痛點，後1項迴避問題，新官上任三把火可以說沒一把點著，改革結果如何，幾乎已可斷言。

先講行政院每年補助59億，補的卻是40幾個無人招呼站及大約20個服務性車站的虧損11億元，以及舊制退休金和其衍生的利息支出48億元。但事實上偏遠小站及虧損路線近年屢屢出現維安疑慮或工安問題，台鐵卻不敢縮減哪怕是1班車次，因為馬上會引發民代關切。至於退休金更是拖累台鐵的錢坑，在此前《台鐵總體檢報告》中被形容是「歷史財務包袱」。上述這些沉痾不改而只是補貼，顯然是不敢直面問題。

第二點是3年後再談企業化，重點是3年後，而且也不是外界建議的公司化，即使企業化還是可以像中華郵政公司一樣百分之百由交通部持股。3年後早就總統大選完了，誰還記得現在的交通部長說甚麼？不趁民氣可用來改革組織體質，所謂的3年後再談企業化只是讓台鐵員工鬆了一口氣，對民眾而言這樣空洞的承諾有何意義？

最後是不敢提及漲票價。台鐵票價25年凍漲，早就不能反映成本，新任台鐵局長上周才剛開口談漲票價，1小時後就被新任交通部長駁回，並以「有安全服務再談漲價」。殊不知這是因果關係。台鐵因為財務問題，導致員工起薪低，且人員招不滿，影響員工士氣；許多工程只能外包，導致工安事故層出不窮。當桃園搭火車到台北只要33元，甚至低於一杯40元的珍珠奶茶，只能買半個台鐵排骨便當時，交通部應該了解，其實民眾並不排斥台鐵漲票價，來提升整體乘車品質。

行政院和交通部號稱改革卻不給台鐵真正需要的，可以預見此次改革仍像2019年那本《台鐵總體檢報告》一樣，堆進歷史的塵埃中。

(旺報 )