大台北地區大眾運輸發達，有網友好奇詢問，上下班時間騎車、開車的人為何還是這麼多？貼文一出引起眾多討論，有騎車上下班的網友直指，每天通勤的路段，騎車比搭捷運加步行整整快了40分鐘，由於一語道破台北人心聲，引起廣大共鳴。

雙北可說是全台大眾運輸系統最發達的地區，除了捷運路線完整，公車也四通八達，有網友好奇在網路論壇《PTT》發文詢問「雙北騎車、開車的人怎麼還這麼多？大家就那麼不願意搭捷運公車嗎？」

貼文一出引起熱議，網友紛紛回應「公車、捷運又不一定很近，還要等，騎車直達多爽」、「停車位也跟著一位難求」、「捷運太貴吧」、「薪水太低，搭大眾交通要花掉1/5薪資」，還有網友說「是公車、捷運塞爆了才開車、騎車」。

有網友以自身經驗分析，雙北很多人住家附近並沒有大眾運輸，他自己每天通勤的路段，騎車就比搭捷運加步行整整快了40分鐘，而且下班以後已經很累了，但尖峰時段，捷運、公車通常都是人擠人，根本不用奢望有位子可以坐，對許多人來說，相形之下並沒有比開車或機車方便。

此外，也有網友認為，不用追求大家都搭公車、捷運，因為根本擠不下所有人，大家各自利用對自己最方便的方式去移動、通勤其實更有效率；還有網友建議，若能在捷運末端建免費停車場，利用率絕對會比現在高很多。

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(中時新聞網)