河南鄭州一位職訓學校女校長郭花平所發表一篇論文最近引爆網路話題，該論文以「熟雞蛋返生並孵化成小雞」為題進行實驗，成功孵化40多枚熟雞蛋。論文還經過學術審核程式，並發表在大陸的《寫真地理》雜誌。網友們將此荒唐論文當作笑話，嘲弄此種學術審核體制稱：「死而復活指日可待」。

據《澎湃新聞》報導，一篇題為《熟雞蛋變成生雞蛋（雞蛋返生）-孵化雛雞的實驗報告》的論文在知乎、微博等多個網路平臺上引發熱議，論文作者鄭州市春霖職業培訓學校校長郭萍深陷輿論漩渦。經實地探訪春霖職校辦公地點，發現均大門深鎖，沒有工作人員。辦公室牆外貼著的學校簡介稱，該校從事心理諮詢師、電子商務師等11種職業培訓。

春霖職校網頁上聲稱職校培養學生的超能力。（圖／澎湃新聞）

稍早前，郭萍回應媒體採訪時稱，做實驗等是自己的個人愛好，與學校無任何關係。在這篇網傳論文的摘要中顯示，這是一個難以想像的奇特現象，有一群特別培訓的學生在郭花平老師指導下進行實驗，讓熟雞蛋重新變成生雞蛋，還將返生後的雞蛋進行孵化成雛雞，並聲稱已經成功返生了一百多枚，做完實驗小雞也孵化出來了，並正常生長。

擁有一大堆驚人頭的河南鄭州春霖職校校長郭花平。（圖／網路）

另有陸媒報導說，郭花平接受採訪強調，自己做過葉子復原的實驗，並受到啟發開始做雞蛋返生的實驗。這是她個人愛好，是在做了相關實驗後將實驗報告投稿給《寫真地理》等雜誌發表的。

對於論文中提到的「學生運用超心理意識能量方法讓雞蛋返生」的表述，郭花平表示，實驗中確實已經出現了，「我不知道原理，我只知道現象」。

據春霖職校的資料，郭花平擁一大堆頭銜，包括：國家二級心理諮詢師、家庭教育指導師、河南省科技諮詢專家、鄭州大學省直校友會副秘書長、河南省民辦教育研究會副理事長、錢學森教育思想研究院專家、國際華人超心理學華中分會會長、北京相對論研究會河南站站長和鄭州市春霖職業培訓學校創始人。此外，她還曾培養學生參加2018年舉辦的首屆國際第六感大賽。

春霖職業培訓學校一名女性負責人回應稱，該學校長期開設名為「超心理學-腦科學技能應用」課程，課程旨在開發學生特殊潛能，學生可掌握透視撲克牌、熟綠豆發芽等技能。每期課程四天三夜，原價格19,800元人民幣（下同），第一期優惠後9,800元，第二期優惠價後12,800元。此外，意念斷物屬於高階課程，學費36,000元。這位負責人還說，不用懷疑，這個課程未來會去中科院授牌，也會在鄭州大學開設。

貼在春霖職校辦公室門口的學校負責人簡歷。（圖／澎湃新聞）

發表這篇奇特論文的《寫真地理》雜誌社也確認，該文章是作者投稿，確實於2020年刊發於該雜誌。而雜誌社是吉林省新聞廣電局主管、吉林省輿林報刊發展有限責任公司主辦，屬綜合類專業學術理論期刊。

隨著事情不斷發酵，該校主管部門鄭州市人力資源和社會保障局已介入調查，後續將會對外發佈調查結果。

(中時新聞網)