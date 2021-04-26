台股大盤26日大漲近300點，展現要「一路上攻到萬八」的氣勢，在此同時元大金旗下元大投信所發行的4檔基金，也繼續水漲船高，同時26日淨值勁揚的幅度幾乎全面勝過大盤，其中尤以高科技基金及高股息龍頭基金的漲勢最猛，26日分別上漲2.21％及2.02％，大步領先大盤指數1.57％的漲幅，亦展現元大投信在產品發行及操盤團隊的功力與實力。

元大金旗下元大投信所發行的多檔基金績效勝大盤，亦再為元大人壽與元大投信所合作發行的投資型保單，帶來「好彩頭」。元大人壽初試啼聲所發行的首張投資型保單，不僅絕大部分將投資台股，由於委託元大投信進行操盤，因此元大投信目前多檔基金的績效表現，可說成為購買投資型保單保戶最為重要的「先行觀察指標」，特別是結果顯示，元大投信旗下基金不僅一檔，而是多檔基金幾乎全面交出績效勝大盤的佳績，可說再為元大人壽這張投資型保單，打出不折不扣的「品質保證牌」。

而在此同時，元大金股價昨日亦為全體金控類股裡漲勢亦名列前茅，上漲2.32％，股價以每股26.5元作收，法人亦看好倘若元大金股價以目前的氣勢繼續上漲，估計5月可望超車玉山金。

統計顯示，元大投信包括其所發行的卓越基金、高科技基金、經貿基金、高股息龍頭基金在26日的淨值均以領先大盤的氣勢繼續上攻，其中，卓越基金、高科技基金、經貿基金目前淨值分別為67.57、37.5、69.91，而高股息龍頭基金則依照不配息與配息，淨值分別為15.68、14.42，上漲2.02％、1.98％。

(工商 )