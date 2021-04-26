Jolin（左）今邀周興哲擔任演唱會嘉賓。（陳俊吉攝）

Jolin（左）今邀周興哲擔任演唱會嘉賓。（陳俊吉攝）

蔡依林（Jolin）台北加演26日最後一場，邀來周興哲擔任嘉賓，首度同台天后周興哲有備而來，一身白色西裝暗藏心機，他上身僅穿外套，裡頭一絲不掛、露出健壯胸肌，緊張問Jolin「要不要摸看看他心臟跳得很快」，Jolin隨即大方將手伸入他外套、貼上他的胸膛，兩人首度合作就上演肌膚之親。

Jolin與周興哲今不僅合唱〈怎麼了〉，還加碼送上Jolin於20年前發行第四張專輯《Lucky Number》中的〈你怎麼連話都說不清楚〉，這首由周杰倫譜曲的經典之作，耳熟能詳的旋律搭配周興哲深情對唱，台下粉絲戲稱「老周（周董）變小周（周興哲）」，開起兩位相差17歲男神的玩笑。

Jolin今晚延續前幾晚狂撩歌迷，看到粉絲情緒起伏激動，Jolin笑說：「你們跟瘋子一樣，而且年齡從小到大，搖成一顆樹，感覺是今天上班完很開心看到我。我覺得你們今天能量非常大，是很好搞定的一群。」她表示前幾晚演出，歌單其中一首曲目，受歡迎程度出乎她意料之外，「完全不知道那首歌可以在我生命中讓大家合唱」，隨後獻唱〈單身公害〉。

迎接最後一場似乎令Jolin感覺興奮，坦言昨晚幾乎沒什麼休息，今下午趁彩排空檔小憩片刻，醒來後突然想到「演唱會結束了嗎」，Jolin感性地說：「其實我能跟大家聊天的時間真的不多，平時也不太在臉書上跟大家互動，這幾天有歌迷說很喜歡我在台上『尬聊』，尬聊的意思是很尷尬嗎？可是我一點都不尷尬，你們尷尬也不關我的事。」笑稱這是歌迷們「自虐的愛」。

(中時 )