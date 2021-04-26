閎暉首季營運狀況持穩，閎暉董事會26日通過第一季財報，稅後獲利為1,400萬元、EPS為0.23元，比起去年同期因為關閉東莞廠、認列大量費用而大虧4.01億元來說，今年首季出現明顯改善，而這也是閎暉連續第三個季度繳出單季小賺的成績單。

閎暉去年首季決定結束東莞廠營運，關廠費用導致去年第一季稅後虧損4.01億元，相當於每股虧損高達6.68元後，從去年第三季開始，小而美的運作模式，加上母公司由光寶集團改為華新科大聯盟，產品也由消費性電子為主、轉向改攻車用，終於連續兩季轉虧為盈。

功能手機在每年第一季都是淡季，都讓閎暉的功能手機鍵盤出貨量少，因此向來是閎暉傳統淡季，不過，閎暉董事會通過的第一季財報顯示，第一季營收比去年同期成長7.3％，雖未達到去年第四季旺季時期的5.28億元，可是已經超越去年第三季的4.52億元，首季毛利率為16％、則與去年第四季相仿，並大幅優於去年同期-9.65％，可是，第一季的營益率3％，則不如營收規模相同的去年第三季3.41％，僅比去年同期-40.1％改善，首季稅後獲利為1,400萬元，EPS為0.23元。

(工商 )