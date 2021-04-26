澳洲之前在外交政策上與美國比較相近，美國在總統大選之前還曾經與澳洲、日本及印度舉行過「四方會議」。一位澳洲地方政府官員-西澳伯斯坎寧市副市長Jacobs在接受大陸移民澳洲的Youtuber「東哥」的訪問中，說明了澳洲為何與美國比較親近。

澳洲伯斯坎寧市副市長Jacobs，17歲開始學中文，18歲在伯斯的Tafe（類似技職專科學校） 上中文課，2000年到大陸，就讀北京工業大學上了1年半的中文課，再去北京第二外語學院學了1年半的中文，2004年考上北京大學歷史系，他提到一件有趣的事，就是他的入學考試中文成績比英文成績還高。畢業後又讀了北大的研究所，專攻國際政治經濟，總共在大陸待了10年。

Jacobs在《東哥澳洲移民生活頻道》Youtube直播中解釋了為何澳洲與美國比較親近的問題，他表示，這要從歷史開始講起。

Jacobs說，二戰時日本在1941年佔領東南亞，開始侵略澳洲，不過日本也偷襲珍珠港，加上英國當時保護不了澳洲，所以美國澳洲自動成為盟友，這一層盟友關係就一直維繫到現在。

Jacobs補充，加上語言也是相同的；還有美國軟實力，8成以上電影都來自美國好萊塢，老是看美國電影，以後就變成半個美國人了！所以澳洲也被戲稱為美國第51州。

Jacobs又說第四點，澳洲人缺乏自信，沒辦法獨立思考，所以比較依賴美國。不過他強調，澳洲以後還是要靠自己，這只是時間的問題而已。

(中時新聞網)