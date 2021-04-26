莫斯科的國家檢察官已下令，聲援與支持納瓦尼（Alexey Navalny）的組織必須停止活動，否則就會被視為「密謀破壞俄羅斯的政治局勢」的理由取締，甚至逮捕。納瓦尼支持者表示，即使如此，他們也會持續抗爭，以不與執法單位直接衝突為前題，手段與名義都可以彈性修正。

半島電視台(Aljazeera)報導，星期一，莫斯科法院舉行一場初審會議，討論國家檢察官提出「將納瓦尼的支持團體，及其地區分支社團，標記為極端主義者」的請求。

提出此請求的檢察官指控，親納瓦尼的民間團體，已經涉及密謀破壞俄羅斯的政治局勢，並且試圖煽動人民的反政府革命。

納瓦爾尼的盟友李奧尼德·沃爾科夫(Leonid Volkov)說，在聽證會上，檢察官還要求法院，禁止反對派團體的網路發言權，不准在網上發布任何訊息，不准組織抗議活，更不准參加選舉。

律師伊凡·帕夫洛夫（Ivan Pavlov）表示，目前法院已對案件的一些細節進行了分類，因此聽證會正在秘密進行中。

沃爾科夫說：「誰都知道，我們的抗爭從來沒有涉及極端主義，他們這種指控，純粹是出於政治鎮壓的藉口。」

納瓦尼的朋友已經下決定，萬一真被莫斯科當局列入黑名單，他們將以「不同的名字重新出現」。

半島電視台的伯納德·史密斯（Bernard Smith）報導說：「納瓦尼支持者的Telegram頻道已經被關閉，但他們說一定會回來的。這本質上是一場貓捉老鼠遊戲。」

要是把納瓦尼支持團體定為「極端主義者」，依俄國的政府權力，他們有權封鎖參與者的銀行賬戶，剝奪其法律權利和政治權力。

目前，俄羅斯的極端主義名單上有33個組織，包括伊斯蘭國（ISIS）和基地組織。

莫斯科市法院預計將在幾天後作出裁決。

此案有可能成為莫斯科與西方關係惡化的另一個衝突點，克里姆林宮與西方的關係正因烏克蘭問題、波羅的海問題，與納瓦爾案件的處理，而處在緊張狀態，可以說已接近冷戰時期的對立局面。莫斯科最近把美國列為「不受歡迎國家」。

(中時新聞網)