「綜藝天后」小S（徐熙娣）與老公Mike（許雅鈞）在2005年結婚，夫妻育有3個寶貝女兒，幸福組成一家五口，而不吝嗇分享生活點滴的小S，日前則在臉書透露，她難得地悠哉出門喝咖啡，同時，小S還透露其實是自己怕「老公囉哩八嗦」，夫妻真實互動逗樂全網。

小S昨（25日）在臉書曬自拍照，只見她手上拿著咖啡露出甜笑，而小S也發文直呼：「好久沒有出來悠哉的喝咖啡了～」，但小S接著卻話鋒一轉，無奈寫下：「其實是因為中餐喝了清酒，想去去味 免得回家老公囉哩八嗦，但...我深愛他」。

小S臉書全文。（圖／取材自小S 徐熙娣 臉書）

小S幽默發文逗樂網友，紛紛留言：「最後那一句是為了不讓老公發現有酒味嗎」、「後面最後那四個字才是重點吧！？」、「那叫愛的碎念啦」，有人則問：「老公小孩會嫌棄妳的酒味嗎」，還釣出小S回應「女兒不會，她們都懂事了」，還透露回家會避免接吻，同時，也有網友留言：「Mike愛你才會囉嗦」，也讓小S直回：「yeah～」。

其實小S除了分享生活日常之外，她日前也大方曬出和老公與3個女兒的合照，小S感性寫下：「不了解我人生的人，我平常懶得解釋！但我老公是世界上最愛我、最疼我、心中只有我的男人！我愛他，從20年前到現在，我只有越來越愛他！我感謝一切～」，夫妻親密貼臉更是閃到最高點。

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(中時新聞網)