美國民眾持續接種新冠肺炎疫苗，但施打進度近日出現放緩跡象，美國高階衛生官員敦促更多民眾接種疫苗。

根據美國疾病管制預防中心（CDC）數據顯示，過去一周美國每日平均施打約280萬劑疫苗，低於4月初的平均320萬劑。

美國每周平均施打的疫苗數量自2020年12月中起開始呈現上升趨勢，但上周數據卻下滑。美國接種首劑疫苗的7日平均數，由4月11日的190萬劑，降至4月17日的140萬劑。

美國約有28.6％的民眾已經打完兩劑疫苗，還有42.2％的人口至少接種一劑疫苗。然而各州疫苗接種進度不一，緬因州有36.2％的民眾完成兩劑疫苗接種，但阿拉巴馬州的數據僅有21.7％。

根據約翰霍普金斯大學統計，截至26日，美國新冠肺炎確診案例超過3,200萬人，死亡人數逾57.2萬人。美國25日的新增確診案例不到3.2萬例，低於前一日的53,363例。值得一提的是，周末接受篩檢的人數較少，新增案例往往也較低。

截至24日，美國每日新增確診案例的7日平均數為59,586例，14日平均為63,830例。7日平均值低於14日平均值是因為自4月17日起，美國的確診人數下滑。

至於多少人接種疫苗才能達到群體免疫？各界估算各不相同，但許多衛生專家將接種率70％至80％視為目標。

鑑於美國疫苗施打速度放緩，美國高階衛生官員敦促民眾接受疫苗接種，並警告，對疫苗接種猶豫不決，將影響美國停止新冠肺炎病毒擴散的努力。

美國國家衛生研究院（NIH）院長柯林斯（Francis Collins）25日表示，如果想要徹底擺脫新冠肺炎，需要全美民眾齊心協力，實現該目標。

此外，拜登內閣首席醫療顧問佛奇 (Anthony Fauci）亦表示，美國整體疫苗施打進展不錯，但新增確診人數仍構成危險。

(工商 )