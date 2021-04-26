瑞士食品大廠雀巢（Nestle）26日證實有意收購營養補充品製造商Bountiful。雀巢表示，公司正在洽談取得Bountiful的全部或部分股權。Bountiful的多數股權由私募基金KKR持有，Bountiful旗下產品包括維他命Natures Bounty等。

(工商 )