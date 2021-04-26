雀巢有意收購營養補充品製造商Bountiful 22:372021/04/26 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 瑞士食品大廠雀巢（Nestle）26日證實有意收購營養補充品製造商Bountiful。雀巢表示，公司正在洽談取得Bountiful的全部或部分股權。Bountiful的多數股權由私募基金KKR持有，Bountiful旗下產品包括維他命Natures Bounty等。 騰訊溢價收購「保衛蘿蔔」開發商飛魚科技1成股份 紅杉資本14億美元 收購Wealthstone Advisors (工商 ) #Bountiful #雀巢 #收購 #營養補充品 #製造商 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 印度最大機車製造商 Hero MotoCorp 與 Gogoro 宣布策略合作 加速印度迎來電動運輸時代 10:542021/04/23 機車情報-機車新聞 三重碧華國中新校舍啟用 侯友宜揭牌：新北孩子留在新北唸書 12:002021/04/25 政治 《國際產業》第2大股東3D喊話 要東芝公開收購透明化 14:332021/04/26 財經 林口東勢銀髮俱樂部3.0啟用 送餐用心到長者交鑰匙 15:382021/04/26 寶島 台積電、英特爾下周跟歐盟開會 商討蓋晶圓廠可能性 12:222021/04/24 財經 台南推無包裝洗衣精補充站 7年省下的空瓶堆疊37座101大樓 15:422021/04/26 寶島 台茂奈米生化技術 翻轉精緻農業 04:102021/04/25 企業經營 百度創辦人李彥宏無懼逆風 穩步實現All in AI大計 04:102021/04/25 專題周報 重押七期 興富發31億再獵地 04:102021/04/23 財經要聞 知名洗手乳遭爆生菌數超標 中市衛生局已全數回收 17:022021/04/23 生活 陳品杰 創業界最強新兵 04:102021/04/25 企業經營 財經熱門新聞 北京重擊澳經濟快1年 「殺雞儆猴」效果出爐 2產品最慘 - 財經 長榮漲停 他狂撒千萬大膽做空 損失金額曝光 - 財經 聯電股價攀20年新高！爆53萬天量 外資關注這件事 - 財經 銀行主管爆桃色糾紛 台新金控徹查：調離現職絕不寬貸 - 財經 台股搞成賭場 蔡政府狠撈500億 謝金河曝當沖3個月下場 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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