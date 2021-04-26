經濟復甦帶動需求 浦項鋼鐵Q1淨利優預期 22:362021/04/26 工商 鄭勝得 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 韓國鋼鐵大廠浦項鋼鐵（Posco）26日公布首季（3月底止）財報，上季營收年增10％至16.06兆韓元，優於該公司先前預估，淨利達1.13兆韓元，約是去年同期近三倍。浦項鋼鐵首季業績優於市場預期，原因在於全球經濟從疫情中復甦，因此帶動鋼鐵需求與價格。 景氣及企業獲利復甦未變 印度基金逢低伺機布局 富達國際：台股中長期後市料將持續上行 但建議分散佈局 (工商 ) #浦項鋼鐵 #兆韓 #首季 #經濟復甦 #淨利 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 信評示警 銀行完全復甦需數年 04:102021/04/26 金融．稅務 Fed本月會議 可望釋近期最樂觀看法 04:102021/04/26 財經要聞 專家傳真－歐盟將在循環經濟領航前進 04:102021/04/26 專題周報 《類股》鋼價易漲難跌 鋼鐵旋風續吹 11:432021/04/26 財經 宅經濟發燙 全家首創「冷凍店到店」 冷凍包裹拚倍增 19:212021/04/26 生活 啟發投顧本周看好半導體、航運、鋼鐵等三大類股 09:092021/04/26 財經 《韓股》韓股走高 關注業績、聯準會 12:002021/04/26 財經 《國際產業》韓國浦鋼Q1營利近10年最高 淨利年增1.6倍 15:072021/04/26 財經 《金融》外資上周抽腿新興亞股 續抱台股 15:242021/04/26 財經 《國際經濟》「顛倒」的世界 這個財報季很不一樣(2-2) 09:102021/04/26 財經 《國際經濟》「顛倒」的世界 這個財報季很不一樣(2-1) 09:102021/04/26 財經 財經熱門新聞 台積電為何漲勢凶猛？連勝文爆幕後真相 - 財經 北京重擊澳經濟快1年 「殺雞儆猴」效果出爐 2產品最慘 - 財經 半導體製造到底有多難？大陸千萬網紅李永樂老師這樣說 - 財經 長榮漲停 他狂撒千萬大膽做空 損失金額曝光 - 財經 聯電股價攀20年新高！爆53萬天量 外資關注這件事 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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