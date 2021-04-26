韓國鋼鐵大廠浦項鋼鐵（Posco）26日公布首季（3月底止）財報，上季營收年增10％至16.06兆韓元，優於該公司先前預估，淨利達1.13兆韓元，約是去年同期近三倍。浦項鋼鐵首季業績優於市場預期，原因在於全球經濟從疫情中復甦，因此帶動鋼鐵需求與價格。

(工商 )