飛利浦Q1獲利暴增74％ 上修今年財測 22:372021/04/26 工商 鄭勝得 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 荷蘭電器大廠飛利浦（Philips）周一公布首季財報優於市場預期，同時上調今年全年財測，原因在於疫情推升醫院設備與個人健康照護設備需求。該公司上季營收年增9％、核心獲利暴增74％至3.62億歐元，2021年營收成長率從原本預估的低成長上修至最多6％。 滬指收跌近1％ 成交日增近17％ 《鋼鐵股》大國鋼Q2營收看增 今年更好 (工商 ) #飛利浦 #獲利 #上修 #暴增 #財測 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際產業》連7季獲利 特斯拉首季EPS估79美分 15:072021/04/26 財經 《國際產業》飛利浦Q1獲利暴增74％ 上修2021財測目標 17:232021/04/26 財經 寶雅首季獲利6.06億、EPS6.2元 賺過半個股本 16:092021/04/26 財經 《類股》漲價題材＋基本面 多頭「纜」牢牢 14:332021/04/26 財經 《傳產》新北三環六線成形 新莊、三重房市熱區 13:252021/04/26 財經 《國際產業》韓國浦鋼Q1營利近10年最高 淨利年增1.6倍 15:072021/04/26 財經 《日股》旅遊族群領軍 日經漲百點 15:412021/04/26 財經 美超級財報周登場 電子股重返主流 04:102021/04/26 財經要聞 《商情》獲利了結 大馬棕櫚油回落 09:442021/04/26 財經 《盤後解析》螞蟻雄兵乘「航」破浪 衝17572新高 14:162021/04/26 財經 《國際經濟》日3月SPPI年增0.7％ 半年來首次 12:342021/04/26 財經 財經熱門新聞 北京重擊澳經濟快1年 「殺雞儆猴」效果出爐 2產品最慘 - 財經 長榮漲停 他狂撒千萬大膽做空 損失金額曝光 - 財經 聯電股價攀20年新高！爆53萬天量 外資關注這件事 - 財經 銀行主管爆桃色糾紛 台新金控徹查：調離現職絕不寬貸 - 財經 台股搞成賭場 蔡政府狠撈500億 謝金河曝當沖3個月下場 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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