荷蘭電器大廠飛利浦（Philips）周一公布首季財報優於市場預期，同時上調今年全年財測，原因在於疫情推升醫院設備與個人健康照護設備需求。該公司上季營收年增9％、核心獲利暴增74％至3.62億歐元，2021年營收成長率從原本預估的低成長上修至最多6％。

(工商 )