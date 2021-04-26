創投公司Golden Gate Venture合伙人洛瑞亞（Vinnie Lauria）指東南亞的科技巨頭將會利用其上市籌集的龐大資金，去大舉收購區內的新創公司。

他認為可能熱衷收購的科技巨頭，包括正赴美借殼上市的東南亞最大叫車服務商Grab，2017年已在紐約證交所上市的蝦皮購物母公司Sea集團，由叫車服務商Gojek與電商巨擘Tokopedia正進行合併成為新公司的Goto。

他強調這種藉大肆併購來壯大事業版圖的方式，其實跟中國科技巨擘百度、阿里巴巴與騰訊等，早在十多年前不斷買進小公司來壯大自己的做法如出一轍。

洛瑞亞說，掛牌上市能讓這些科技巨頭籌集到其需要的資金去擴大業務，尤其是上市後讓公司估值大幅增加，使其手上持有大量資金和被市場認可的自家公司股票等雄厚資本去進行收購行動。

背後有軟體銀行撐腰的Grab在4月初宣布透過與「特殊目的收購公司」（SPAC）的Altimeter Growth合併來在美國上市，估值達396億美元。Sea集團目前市值逾1,340億美元。私人公司Gojek與Tokopedia的合併還在進行中。

洛瑞亞的創投公司估計從現在到2025年底期間，將會有數百起併購案，主要由估值在100億美元以上的「十角獸」（decacorn）企業來主導。

雖然這些十角獸企業沒有非上市不可的急迫壓力，但它們仍尋求上市，是因為極想透過收購與併購等交易來壯大版圖。因此他預期二級市場規模將會變得非常大。

他認為有幾個產業在東南亞市場具成長潛力，其中金融科技規模「最被低估」。因為Visa和萬事達卡（MasterCard）等信用卡公司在東南亞市場的滲透率有限，因此透過支付平台等替代性付款方式會有巨大商機。

(工商 )