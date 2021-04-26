本周晶圓代工二哥聯電、台灣IC設計大廠聯發科將舉行法說，讓資金回流到電子股輪動，近月有超強漲勢的鋼鐵龍頭中鋼，長榮海、萬海、陽明等貨櫃航運以及慧洋-KY、新興等散裝貨運齊揚，甚至是開發金等金融股表現也不俗，台股終場大漲272.02點，周一(26日)收在最高點17572.29點，成交金額達4,680億元。但有網友貼出對帳單表示，他買的標的剛好都賣在起漲點，引發熱議。

一名網友在PTT論壇發文以「大多頭到底要不要停損」為題提問，他明明就嚴守投資紀律，設好停損點絕不留情，但這段期間卻好像都停在起漲點。該網友還貼出自己的對帳單，有從今年2月25日賣出、成本價僅24.56元的2張中鋼；還有今年農曆年前、去年11月18日總計停損將近22%的長榮海；更有半導體封測廠南茂賣在去年12月15日，停損6.64%；中小型尺寸面板的彩晶停損12.02%；另外還有華紙從去年底至今年3月初陸續賣出的華紙。

以上這幾檔股票，以4月26日收盤來看，中鋼股價來到40元，長榮海漲停至76.8元，南茂來到48.8元，彩晶來到24.2元，華紙股價漲至26.15元，這幾檔股票目前價位都較該網友賣出價大漲，甚至不少檔漲幅將近1倍。

對此，網友紛紛留言表示，「原來是地獄倒霉鬼」、「大多頭才要停損啊，不然資金卡住別人一直涨」、「大多頭還賠錢，我看你買0050就好了」、「停損不是錯 錯是沒買回來」、「你以為大多頭就不會有爛股票嗎 不停損就套個五年」。

甚至有網友留言「看完價位根本亂停損一通，這叫停損？是照感覺買賣吧」，網友無奈表示「您說的對，現在回頭來看真的很傻，就當繳學費囉~但是也不要停損的都是飆股啊！」也有網友認為「我覺得你停損成這樣最大的問題在於你不知道自己持有的理由是什麼，理由消失才會停損」。

(中時新聞網)