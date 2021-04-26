台中一名7歲黃姓男童日前到私人柔道館上課，卻慘遭教練、學長90分鐘內重摔27次，導致腦部重創瀕臨腦死，涉案的教練引發各界撻伐，網紅鳳梨（吳泓逸）聽聞此事，不禁也爆粗口飆罵可惡。

鳳梨表示，這幾天忙到頭昏腦脹，沒時間看新聞，直到剛剛才看到柔道男童的事情，讓他相當震驚，忍不住痛批：「到底他X的哪個無腦教練會這樣摔一個七歲的小孩？孩子已經釋出求救的訊號，你他X還認定他在裝的？然後等小孩身體完全癱軟，才像拉屍體這樣把孩子拉出去？」最後再憤怒補充：「拎北看一個拳頭很硬」。

其實不只鳳梨，知名直播主連千毅日前也開直播怒轟該名柔道教練，不但警告對方：「你出來會很『困難』！」還主動提出實質幫助，跟幾個朋友集資一筆救助金，加上一條大甲媽神轎上的紅布條，要親手交給黃爸爸，幫助黃家人度過難關。

而黃姓男童手術後，已和死神拔河好幾天，今（26日）黃童的叔叔則在臉書表示，孩子的臉腫已經消腫很多，腦壓也下降，這孩子很努力撐過來了，每一天都有在進步，黃童叔叔也請大家為黃童集氣、祈福。

(中時新聞網)