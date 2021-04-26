調查隊清除佳心舊社Istasipal家族老家地表腐植土。(花蓮縣文化局提供)

完成重建的佳心舊社Istasipal家族老家三面疊石牆。(花蓮縣文化局提供)

部分石板屋木構件重達80公斤，都由布農族協作揹上山。(花蓮縣文化局提供)

擅長藤編的TamaVava帶領學員採藤。(花蓮縣文化局提供)

參與藤編研習的布農族學員向老師學習藤編傳統技藝。(花蓮縣文化局提供)

參與藤編研習的布農族學員結業後，揹著自己做的揹籃返回佳心舊社。(花蓮縣文化局提供)

花蓮縣文化局出版《拉庫拉庫溪流域布農族舊社溯源與重塑系列叢書》。(黃子明攝)

卓溪鄉出身的青年歌手現場演唱族語歌謠。(黃子明攝)

台博館林一宏博士(中)與叢書作者沙力浪(右起)、劉曼儀、林宏益、鄭玠甫分享心得。(黃子明攝)

在上個世紀初，統治台灣的日本政府進入布農族人世居兩百年的拉庫拉庫溪流域，因強勢收繳布農族人維生的槍械，導致1915年爆發「喀西帕南事件」、「大分事件」等襲警事件，總督府在1919至1921年間闢築長約83公里八通關越嶺道，沿線設置46處駐在所；1934至1936年間，將流域內布農族12社126戶、共1,434人集體迫遷花東縱谷西側山麓地帶，直到2017年，花蓮縣文化局執行「拉庫拉庫溪流域布農族舊社溯源與重塑計畫」，族人才又重回祖先安身立命的所在地。

這項計畫由中研院史語所組織調查團隊，秉持「原住民考古」的精神，強調族人／家族的參與，與卓溪鄉的布農族人合作在拉庫拉庫溪流域從事考古工作，另委託臺東大學南島文化中心執行「家屋重建」，擇定卓溪鄉卓樂部落Istasipal家族位於佳心的老家屋為復建對象，在玉山國家公園、林務局等單位基於尊重布農文化主體，協助克服相關法律限制下，終於讓老家屋得以重建，部分建材由布農族協作背負上山，有些則避免破壞環境前提下就地取材，可說是在踏查及重建歷史現場中，同時兼顧自然的永續經營。計畫執行期間，文化局還舉辦布農族傳統藤編技藝研習，邀請編織技巧精湛的耆老擔任講師，傳承布農族藤編技藝，結業後，學員揹著自己手編藤籃走回佳心舊社，完成一趟採集之地與祖靈感恩之旅。

為了記錄計畫的執行過程，花蓮縣文化局出版《拉庫拉庫溪流域布農族舊社溯源與重塑系列叢書》，包括《重返祖居地——拉庫拉庫溪舊社考古2017-2019》、《走進石板屋：拉庫拉庫溪流域家屋探索與重建》及《藤編回佳路：卓溪布農藤編記事》等三本出版品，26日在臺北市華山1914文化創意產業園區舉辦新書發表會，現場並由卓溪鄉男女歌手演唱族語歌謠拉開序幕，花蓮縣文化局長吳勁毅、曾在拉庫拉庫溪流域調查的台博館林一宏博士、叢書作者鄭玠甫、沙力浪、林宏益、劉曼儀均現身分享過程的困難與經驗，文化部文資局、玉管處、林務局花蓮林管處均派員參與盛會。

這項計畫聚集了各領域專家學者，結合建築學、考古學、文化人類學、GIS（地理資訊系統）與登山、傳統工藝等專業人士，進行資料蒐集、整理與詮釋，協助建立完整的史料基礎與舊社資訊，再由族人共同來完成，可說是布農族人透過參與和實踐接續斷裂的族群記憶。花蓮縣文化局長吳勁毅會後表示，這套以拉庫拉庫溪流域與布農族人為主角的叢書，從嚴肅的學術調查和實際的身體經驗轉化而成，歡迎國人透過這次出版從另一個角度認識花蓮的山、林與人。

(中時 )