許多人上完廁所後覺得肛門癢癢的，以為是如廁後沒擦乾淨，甚至有人會用衛生紙或濕紙巾來回擦好多次，不過醫師表示，肛門搔癢來就診的病人，幾乎都是清潔過度，用錯方法清潔恐導致騷癢更加嚴重。

禾馨醫療痔瘡外科醫師鍾雲霓在粉專《痔瘡手術女醫師-鍾雲霓》表示，肛門搔癢來就診的病人中，有人用私密處洗劑洗肛門，還有人每次排便後都用濕紙巾和乾紙巾交替擦好多次，但其實這些行為都是清潔過度，因為肛門的皮膚細嫩，就像嘴唇乾裂時不能用舌頭舔，因為口水的刺激會導致更癢、更乾、更容易破皮。

鍾雲霓指出，保養肛門肌膚應遵守下列5大原則：

1. 避免食物刺激

肛門搔癢時盡量避免太辛辣刺激的食物，最好吃清淡飲食及大量蔬果，以保持排便順暢，不但減少肛門摩擦，也可預防痔瘡。

2. 保持通風乾爽

天氣溼熱時，盡量穿著寬鬆的棉質內褲、外褲或長裙，保持通風乾爽。

3. 清水清洗、涼水為佳

清洗肛門時用清水即可，而且最好是溫涼的水，如果有痔瘡或肛裂，建議可用以比體溫高一點點的溫熱水坐浴；用太熱的水沖洗，會破壞皮膚表面油脂，使得肛門更乾燥易裂，越洗越癢，尤其在皮膚容易乾燥的秋冬季，更要避免用熱水反覆搓洗。清洗後只要輕輕以毛巾壓乾，也可用浴吹風機涼風吹乾，盡量避免摩擦拉扯。

4. 來點凡士林

任何乳液、精油、藥劑、香氛製劑…等繁複的成分，都可能引起代謝迅速且敏感的肛門皮膚搔癢，肛門乾癢受傷時，只要擦點凡士林即可。

5. 規律作息、充足睡眠

缺乏維生素A、D、焦慮疲憊，或精神壓力大時，也會引起肛門搔癢、破皮不適的症狀，所以均衡飲食，避免精神壓力及充足的睡覺都很重要。

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(中時新聞網)