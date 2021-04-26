台灣晶圓代工二哥聯電受到ADR上周五(23日)暴漲9.48%激勵，周一(26日)開盤暴衝、站上6字頭價位，並上攻至61.8元，創下近20年來新高價，終場收在今日最高61.8元、上漲8.42%。外資今日大買聯電超過53萬張，高居外資買進台股個股之冠，主要是看好聯電在缺貨、漲價題材上受惠，進而帶動EPS大幅成長。

台股在晶圓雙雄、聯發科領漲下，電子股、傳產族群以及金融股帶動下再創歷史新高，成交值來到4680.48億元新台幣，三大法人合計買超201.75億元，外資及陸資買超160.16億元、投信賣超6.68億元、自營商買超48.27億元。

外資今日買超前10大個股分別為：聯電、群創、欣興、中鋼、中信金、長榮、華邦電、台積電、富邦金以及日月光投控。其中，外資買超聯電達53,342張，高居當日個股之冠，台積電買超11,651張。

聯電將在本周三召開法說會，受惠於缺貨、漲價題材，聯電的成熟製程預料在市場有著龐大需求，法人預期晶圓代工報價持續看漲，今、明年每股盈餘(EPS)預估將有強勁成長，讓外資紛紛將目標價調高。

分別有亞系外資發布研究報告，認為聯電今年Q2晶圓平均售價(ASP)預估將較上季成長6%，毛利率上看30%，預料Q3仍有漲價空間，將今、明年EPS預估上修至2.97元、3.51元，並首度提出2023年EPS預估為4.34元，目標價從63元上調至68元。

有美系外資表示，聯電Q2毛利率上看30%，2021年營收成長率預估上修至年增10%-15%，加上聯電可能提出28奈米擴產計畫，調高聯電今年、明年EPS預估至3.16元、3.54元，重申中立評等，目標價由50元調升至60元。

另有美系外資指出，好聯電受惠晶片短缺，使聯電具有更強的訂價能力，受惠報價上揚，利潤率將擴大，預期聯電2021及2022年的EPS複合增長率，將達到27％，目標價達70元。

(中時新聞網)