蘋果公司在紐約面臨集起訴訟案，控告的都是iPhone的愛用者。原因蘋果新的廣告宣稱聲稱新iPhone有良好的防水功能，結果許多用戶仍然面臨故障，送修還被認定使用不當。

蘋果內幕(Apple Insider)報導，蘋果公司聲稱，iPhone的防水性能已愈來愈好，甚至有傳出一種說法，即使沒有任何額外的防水措施(比如防水袋)，即使落在湖中，也可以在幾個月取回而沒用有損壞 。

但是，上星期六在美國紐約南區，地方法院提起一場集體訴訟案，指控方稱蘋果誇大了手機防水功能。

集體訴訟書長達13頁，原告代表是安東尼特·史密斯（Antoinette Smith），旨在針對蘋果手機的防水性。例如，在蘋果的說法，市售的iPhone 7具有「 IP67」的防護等級，意思最大防水深度達到1公尺、30分鐘防水效果。另外，iPhone 11 Pro和Pro Max，蘋果將它們標記為「IP68」防護等級，聲稱在水下4公尺、30分鐘防水效果；而iPhone 12更誇張，水下6公尺、30分鐘防水效果。

但是，該訴訟指出，這些產品的防水實驗僅侷限在實驗室，是基於靜態環境和純淨水的實驗室裡測試得出，與游泳池或海水環境不同。該訴訟寫道：「這意味著站在游泳池畔，或在海水浴場使用其設備時，被濺起或暫時浸入水中的手機問題將被拒絕維護，因為水中含有氯或鹽。」

甚至，保修也不包含純水之外的液體引起的損壞，通常液體滲入手機時，指示器會變為紅色。蘋果公司建議一但碰到果汁或咖啡時，可以稍微用水清洗沖洗，但是蘋果仍拒絕保修。

該訴訟稱，顯然蘋果公司違反了《紐約通用商業法》裡的「消費者保護法」相關條文。

這並不是蘋果第一次面臨防水問題，在2020年11月，義大利反托拉斯管理局，就對蘋果處以1000萬歐元（約1200萬美元）的罰款，原因是蘋果聲稱的防水性過於誇大，誤導了消費者，在機體因液體損壞後，也不提供免費保修。

(中時新聞網)