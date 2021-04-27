男主角馬志翔表示，大家在人生中或多或少都會碰到困難與低潮，希望透過《聽見歌 再唱》這部片，能帶給大家一些面對挫折的勇氣與力量。（戴上容攝）

輔大醫院包場賞電影《聽見歌再唱》，映後男主角馬志翔驚喜到場，眾人紛紛簇擁上前與他合影（戴上容攝）

輔大醫院《聽見歌再唱》電影欣賞會現場嘉賓雲集，現場座無虛席，齊聚200名輔大人。（戴上容攝）

電影《聽見歌再唱》溫馨上映，輔大醫院今（26）日晚上8時許，包場新莊區宏匯廣場美麗新宏匯影城，邀約200名輔大人齊聚看電影，映後導演楊智麟、監製陳鴻元和演員馬志翔到場跟輔醫同仁打招呼，輔醫同仁反應熱烈，直呼「真幸福！」。

《聽見歌 再唱》於4月16日上映，由藝人馬志翔、陳嘉樺主演，是一部台灣喜劇劇情片；該影片歷經12年籌備，以成立於2008年的台灣原聲童聲合唱團成立的故事與身兼合唱團指揮馬彼得的經歷為藍圖，盼將馬校長「用掌聲擦亮孩子自信」的音樂教育理念傳遞下去。上映後即佳評如潮、賺人熱淚，目前票房已突破3000萬。

輔大醫院《聽見歌 再唱》電影欣賞會，由輔大校友黃譓宇學姐、輔大醫院胃腸肝膽內科主任李輔仁、泌尿科主任戴槐青、牙科主任林宏洋及其他數位主任共同贊助。

電影欣賞會現場嘉賓雲集，輔大醫院院長王水深、天主教台北總教區秘書長羅際元神父、耶穌會鄧立仁神父、劉戀文化基金會陳柄武董事長、新莊文化中心主任吳麗羽、新莊國小校長張信務、五股國小校長曾進發、中華小丑協會理事長姜牧呈、嘉惠會計事務所黃譓宇都到場欣賞，現場座無虛席，齊聚200名輔大人。

映後導演楊智麟、監製陳鴻元和演員馬志翔到場跟輔醫同仁蒞臨分享，讓所有人又驚又喜；導演楊智麟表示，電影改編自真實故事，部分劇情雖然較誇大、好笑，但與事實相距不遠，希望大家多多和朋友分享；馬志翔則表示，大家在人生中或多或少都會碰到困難與低潮，希望透過《聽見歌 再唱》這部片，能帶給大家一些面對挫折的勇氣與力量。

(中時 )