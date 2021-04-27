日前有名18歲青少年與家人到恆春半島遊玩，不料在逛夜市時，拿了陌生人給的、疑摻有安非他命的電子菸吸食，不久後全身癱軟、精神狀態極度不穩，家人見狀嚇到趕緊送至恆春基督教醫院醫治，幸最後無大礙，而恆基也藉此呼籲民眾出外遊玩勿食用陌生人給的東西，確保安全。

據了解，18歲少年與家人到恆春半島遊玩，在逛夜市時拿了陌生人給的疑似含有安非他命的電子菸，吸食之後精神狀態變得極度亢奮不穩定後，全身癱軟、胡言亂語，家人見狀後立即送往恆基掛急診。

而經過急診醫護人員初步評估與檢查，排除了急性中風、腦出血及外傷，隨後便給予適當鎮靜藥物，維持患者的生命徵象，經過1個晚上的休息與觀察，隔天少年精神狀態漸漸恢復，隨後便與家人平安離院。

對此，恆基急診室主任林子峻醫師指出，現正值旅遊旺季，民眾旅遊在外務必提高警覺，尤其要注意自身的安全，飲品離開視線後，不應繼續飲用，而陌生人給的來路不明的飲品、食品與菸品更不能使用，這樣才能保障自身的安全，快樂出門、平安返家。

林子峻說，若是周遭有人真的不慎誤食到不明物品，產生嘔吐、心跳加快、精神恍惚、情緒波動與全身癱軟等，請儘速送往醫院急診救治，避免延宕救援時間，且要一五一十地說明狀況，如此才能使患者獲得最準確、有效的治療。

恆基表示，近期因受新冠肺炎影響，國人無法出國享受假期，進而大量轉向國內旅遊，當中有著國際級美景的恆春半島更是國人旅遊的好去處，然而享受旅遊在外雖有其樂趣、益處，但若不注意自身的安全，可能會對身體造成永久性的傷害，影響一生的健康。

而恆春警分局獲此消息後相當重視，立即成立專案小組介入調查，積極釐清案情從嚴究辦。

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(中時 )